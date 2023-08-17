让医患身份互换体验来得更彻底些

“在这次体验中，我感受到了生命的伟大、科室的温暖和医生的辛苦。”近日，广州医科大学附属第三医院（简称“广医三院”）举办的“医患角色互换体验营”圆满落幕。在过去的一周内，20名市民志愿者深入该院产科、产房、重症医学科、手术室、急诊科、新生儿科等临床科室，零距离体验医学。与此同时，该院五位新员工通过“秘密”就医与陪同就医，从患者的角度体验就医流程，发现患者就医难题。（8月16日《羊城晚报》）

理解对方的一种方式是站在对方的立场上去考虑问题。医生和患者进行身份互换体验，便于两者站在对方的角度，去感受对方在诊疗活动中的烦恼，了解对方与医疗有关的难处，从而真正达到“感同身受”的目的。由于这类活动对于增进医患了解与互信很有帮助，不少医院都在这方面进行尝试，有些医院还将之固定下来，变成了医院的一个保留活动。

尽管医患身份互换体验比较常见，但一些创新的做法仍然层出不穷，有些做法不仅效果好，还让人耳目一新。在广医三院这次体验营活动中，就有比较新颖的做法。比如有患者带着问题去体验，其中一位体验者对她的护士母亲总是十分繁忙充满不解和误解，但在体验活动中，对护士的工作有了更为深入的了解，也为她心中的疑惑找到了答案。“问题导向”让活动的体验目的更明确，让参与其中的医患收获更大。

为了避免这类活动走向形式化、表面化，不仅要继续过去已有的好做法，还应根据时代的发展、情势的变化，不断开创与更替，进而让医患身份互换体验来得更彻底。

从医务人员的角度看，不仅新入职人员要将互换体验当作入职第一课，而且医院领导、科室主任等特殊岗位人员，也应以活动为契机，跟进了解患者的不同难处与诉求，进而将个人体验运用到对医院事务的管理当中。此外，换位体验不仅要在本院进行，还应该走出本院，以患者的身份到其他医院看病，从而将医务人员从体验者变成真正的患者，从而获得对诊疗更为直观的认识。

在过去，患者和市民参与体验，更多是为了体会医务人员的难处、了解医院内情。但在当前，希望学习基本医疗技能、掌握诊疗程序的民众越来越多。做医疗护理员、当陪诊员、做医疗纠纷第三方调解员、在医院担任志愿者等，都需要掌握医院就诊方面的基本知识与技能。目前，有医院也在这方面安排了专门的培训和知识普及活动。假如互换体验能够与这些内容相结合，不仅可大幅增进医患互信，而且还能起到培养相关人才等作用。

当前全国各地和各行各业都在大兴调研之风，医疗行业也是如此。在此背景下，医患身份互换体验有必要进行方式升级、规则改良，除了隔着身份体验对方之外，还应该真正把自己“变”成对方。这样的医患身份互换体验才能更真切，效果也更好。