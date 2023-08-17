一道特别的海鲜烩饭（美食美客）

陈婧在利物浦品尝的海鲜烩饭。

在利物浦参观安菲尔德球场后，我和朋友来到市中心的一条步行街。街道的两侧多为餐厅、咖啡厅等，店门口大都摆放几张桌椅。下午时分阳光有些刺眼，即使店内有空座，但英国人出于对阳光的偏爱还是选择聚在室外，或三两好友畅谈甚欢；或独自一人点一杯咖啡，静静阅读。

餐厅周围还能看见海鸥，食客在用餐时，它们或在一旁踱步，或盘旋在上空，待食客用餐离开，服务生还未来得及收拾剩下的餐食时，它们便瞄准时机，大胆地直奔餐桌，美滋滋地享受起美食。英国人似乎对这一幕已司空见惯，并不驱赶。食客和海鸥们互不打扰，各自享用美味。

我和朋友挑选了一番后，走进一家意大利餐厅。菜单上的菜名多为意大利语，菜名下附有英文食材。一道名为“Risotto del Marinaio”的主菜吸引了我的注意，意为“水手的烩饭”。服务员介绍这是一款经典的意大利海鲜烩饭。我心想，既然是经典款那必须一试，在确认菜单后，服务员说这款烩饭需要用高汤烩煮生米，不断搅拌直至米粒断生，因此需要等待的时间有些长。

新奇的烹调方式勾起了我和朋友的好奇心，待服务员端上这道意大利海鲜烩饭后，果然没有让我们失望。

米饭浓稠得像是奶油，上面点缀着欧芹碎，奶白色和翠绿色交相呼应，看着十分诱人。烩饭的中间铺着一只海螯虾、一只大虾、一些青口和蛤蜊，还有小鱿鱼圈散落在米饭边。

舀上一勺烩饭，奶香十足。入口后能同时尝到黄油的乳香、白葡萄酒的回甘和奶酪的香甜。每一粒米饭都裹上了海鲜的汤汁，配合着鲜美的青口和蛤蜊、脆口的鲜虾、嫩香的鱿鱼，味蕾随之绽放，让人感叹不同食材融合后带来的味觉享受。

梁实秋先生在《雅舍谈吃》里写道：“闽人善治海鲜当推独步。”我作为土生土长的福建人，也曾尝过许多不同做法的海鲜佳肴，这盘意大利海鲜烩饭给我带来了眼前一亮的感觉。

服务员说这道菜在米饭的选择上就有讲究，需要用意大利一种特殊的大米，烹调时，需分多次加入高汤，小火慢煨，不断搅拌，直至汤汁几乎收干再加入海鲜。这让我想起了福建名菜佛跳墙，也是需要先熬出高汤，再处理食材配料，最后将去肉的高汤和配料在瓦罐里焖煨，一道菜需耗时好几天。所有食材的滋味合为一味，令人齿颊留香。

我想，不论是意大利的海鲜烩饭，还是中国的佛跳墙，都体现了厨师对美食烹调的研究和用心。

服务员得知我们刚参观完安菲尔德球场，她说每逢大型足球赛事时这条步行街万人空巷，随处可见球队旗帜，每家餐厅和酒吧都人山人海。到了进球时，整条街的球友们一起欢呼雀跃、拥抱碰杯。足球俨然成为了这座城市的标志性名片。

读万卷书，行万里路，留学期间的所见所闻让我不断拓宽视野，留下美好回忆。我想我会一直记得这个夏天，记得这家坐落在足球城市的意大利餐厅。

（作者系英国利兹大学英语文学专业硕士研究生）