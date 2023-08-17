全民健身 全民参与（体坛观澜）

未来，随着全民健身事业的不断发展，期待更丰富的运动选项、更有趣味的赛事，吸引越来越多的人主动参与锻炼，在运动中强身健体，让生活多姿多彩

围绕我国第十五个全民健身日以及首个体育宣传周，各地推出精彩纷呈的体育活动，8月8日前后，各地共组织开展全民健身赛事活动2.4万余项，直接参与人数超过650万人。从免费开放公共体育场馆，到举办群众喜闻乐见的赛事活动，全面立体诠释着全民健身的丰富内涵，昭示全民健身事业不断跃上新台阶。

群众健身空间不断拓展，“全龄友好”理念逐渐落实。各地发力解决健身场地短缺、体育设施供给不足等问题，“健身去哪儿”不再是难题。如今，让不同年龄段的人都能享受运动的乐趣成为共识。为老年人和儿童添置合适的健身器材，对休闲运动场所进行改造完善，营造更安全舒适的运动环境，成为许多社区努力的方向。

人们的健身需求趋向多元，健身选项也更加丰富。一端是细分化的运动需求，另一端则是供给不断丰富的体育市场。与此同时，各地通过举办马拉松等路跑赛事、优化骑行环境等举措，不断提升人们的户外运动体验，既让更多人在运动中感受城市文化和绿色生态，也为城市发展增添了新活力。近年来，飞盘、桨板、攀岩等新兴运动广受欢迎，不仅丰富了人们的休闲生活，也拉动了体育消费，助力体育产业蓬勃发展。

各地体育文化资源释放潜力，基层体育赛事凝聚人气。在贵州、海南等地，“村BA”、“村超”、乡村排球赛等引发广泛关注，基层群众对体育运动的热爱打动人心。因地制宜打造基层特色体育赛事，既搭建了推进群众体育的平台，带动更多群众参与锻炼，也成为展示当地风土人情和经济发展的一个窗口。

从设立全民健身日，到全民健身上升为国家战略；从“带动三亿人参与冰雪运动”，再到开展首个体育宣传周，呈现了全民健身理念不断深入人心、运动逐渐成为人们生活方式的生动变化，也折射出各地构建更高水平全民健身公共服务体系的不懈努力。

未来，随着全民健身事业的不断发展，期待更丰富的运动选项、更有趣味的赛事，吸引越来越多的人主动参与锻炼，在运动中强身健体，让生活多姿多彩。

《 人民日报 》（ 2023年08月17日 15 版）