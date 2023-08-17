海南推进村卫生室标准化建设

本报海口8月16日电 （记者曹文轩）记者从海南省卫健委获悉：《海南省推动村卫生室标准化建设和高质量发展的实施方案》（以下简称“方案”）已于近日印发，方案提出通过三年努力，在全省实现村卫生室标准化建设全覆盖，为推进乡村振兴和海南自贸港建设提供健康保障。

方案的总体目标为，到2025年底，海南全省村卫生室标准化建设，健康管理智能化设备、智能辅助诊断系统配备和远程诊疗，一体化管理和星级评定管理等实现全覆盖，在体制机制建设、基础设施建设、设备配备、管理保障等方面的水平和能力明显提升，更好满足群众在村就医需求。

加强村卫生室标准化建设。方案要求调整规划设置、完善基础配套设施、配齐设备药品器材。到2025年，全省村卫生室原则上至少配备使用80种药品，村卫生室设备、器械配置普遍达到B级要求（30种以上），鼓励有条件的村卫生室达到A级要求（48种以上）。同时，要求除颤仪、重点人群智慧随访设备和健康一体机等设备100%配备。

强化村卫生室规范化管理和加强乡村医生队伍建设。方案在规范化管理方面，要求推行乡村卫生一体化管理，强化村卫生室服务功能，加强村卫生室考核评价。到2025年底，全省村卫生室完成星级评定并实行星级管理；在人才队伍建设方面，要求每个村卫生室至少配备一名合格乡村医生，同时提升乡村医生服务能力，提高乡村医生收入，足额落实乡村医生工作补贴标准政策，以及完善乡村医生养老等保障政策。

《 人民日报 》（ 2023年08月17日 14 版）