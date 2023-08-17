公安部公布10起打击危害食药安全犯罪典型案例

本报北京8月16日电 （记者张天培）记者日前从公安部获悉：公安部食品药品犯罪侦查局部署各地公安机关依法严厉打击食品领域超范围、超限量滥用添加剂、非法添加有毒有害非食用物质（以下称“两超一非”）犯罪，以及药品领域特别是针对老人、妇女和儿童等人群非法制售假药劣药犯罪，取得阶段性成效。今年4月以来，公安机关共侦破“两超一非”食品犯罪，及针对老人、妇女和儿童等人群药品犯罪案件6100余起。同时，公安部公布10起打击危害食品药品安全犯罪典型案例。

公安部食品药品犯罪侦查局针对问题较为集中、群众反映强烈的食品“两超一非”犯罪和侵害老人、妇女和儿童等人群的制售假药劣药犯罪，集中力量开展打击整治，积极推动源头治理。工作中，各地公安机关充分运用快检技术，深入重点场所开展检查检测；狠抓大要案件攻坚，对130余起重大案件集中挂牌督办；推动协同共治，与有关主管部门协作联动、强化行刑衔接，联手破获一批重大案件。

此次公布的10起案件，涵盖农产品、水产品、减肥产品、保健食品等食品领域，以及治疗风湿、腰腿疼痛等老年人常见疾病药品领域，与群众日常生活息息相关，具有一定的典型性、代表性。

《 人民日报 》（ 2023年08月17日 11 版）