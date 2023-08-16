直播预告：甲状腺青年医师成长与科普意识养成

为做好甲状腺疾病的科学普及工作，积极践行早筛早诊早治，共同关注女性群体甲状腺健康。8月18日14:00，中国人口文化促进会甲状腺疾病防治专业委员会主任委员林岩松，北京大学第一医院内分泌内科副主任高莹，浙江大学医学院附属第一医院肿瘤外科主任医师王伟斌将做客“人民好医生”客户端直播间，就甲状腺青年医生成长与科普意识养成的话题进行探讨。欢迎关注。

专家简介：

林岩松，主任医师、教授，核医学专业博士研究生导师，中国临床肿瘤学会（CSCO）核医学专家委员会主任委员，中国医师学会科学普及分会甲状腺科普学组组长，中国人口文化促进会甲状腺疾病防治专业委员会主任委员，中国医疗保健国际交流促进会甲状腺疾病专业委员会副主任委员，中华医学会核医学分会治疗学组副组长，中国抗癌协会甲状腺癌专业委员会常委。

高莹，教授、博士研究生导师、博士后合作导师。中华医学会内分泌学分会青年委员会委员；中华医学会内分泌学分会甲状腺学组及免疫内分泌学组委员；中华医学会糖尿病学分会血糖监测与新技术学组委员；北京医学会内分泌学分会委员。

王伟斌，浙江大学医学院附属第一医院肿瘤外科主任医师，博士研究生导师。浙江省海外高层次留学回国人才；中国精英教学医院联盟临床教育学者；中国抗癌协会青年理事会理事；浙江省抗癌协会甲状腺癌专委会委员；浙江省预防医学会甲状腺专委会委员。

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