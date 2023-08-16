孩子肥胖危害大 暑期谨防只吃不动

正值暑期，由于天气炎热，户外活动时间少，家中又零食不断，如果家长不注重引导，孩子容易吃成“小胖墩”。郑州大学第三附属医院（河南省妇幼保健院）内分泌遗传代谢科主任王伟在接受人民网记者采访时提示，儿童期肥胖不但影响身体和心理健康，降低运动和学习能力，还会增加成年后患肥胖、心血管疾病、糖尿病等疾病的风险。

王伟介绍，儿童肥胖的发生受先天和后天多重因素影响，其中遗传因素在肥胖发生中占40%至70%，而生命早期的营养摄入、膳食结构、生活习惯等也是重要因素。

当下，儿童膳食结构发生了深刻变化，过度摄入高热量、高脂肪的食物，大量饮用含糖饮料，导致热量摄入超过日常所需。从生活方式来看，现在不少儿童缺乏运动，看电视和玩手机取代了体力锻炼，降低了身体代谢率。

“儿童肥胖干预重在早期预防。”王伟表示，建议妈妈从怀孕开始就注意合理膳食和科学营养搭配，防止孕期营养过剩。母乳的营养成分比例更为合理，母乳喂养行为本身也可调控婴儿母乳的摄入量，从而达到能量平衡，有利于控制远期肥胖的发生。

培养孩子良好的饮食习惯和正确的饮食方式。家庭膳食推荐低能量、低脂肪、适量优质蛋白质和全谷物。尽量避免摄入含糖饮料和过多零食。

鼓励孩子多喝水，不要不渴不喝，要主动饮水。建议6至10岁儿童青少年，每日饮水800至1000毫升；11至13岁儿童青少年，每日饮水1100至1300毫升；14至17岁儿童青少年，每日饮水1200至1400毫升。天气炎热或运动出汗多时，应增加饮水量。首选白开水。

帮助孩子实现充足的身体活动，减少静态行为时间。孩子应保持每天至少1小时的中高强度活动，学习的时候也应该每1小时或者45分钟活动一下。

家长可根据儿童健康状况和家庭情况适当增加健康检查频次。如果孩子的体重和身高相比，体重长得太快了，就要采取行动。另外，对于已经超重或稍微肥胖的孩子，不要盲目减肥，可以咨询专业人员。