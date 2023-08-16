《洪涝灾区动物防疫技术指南（2023年版）》发布

洪涝灾害后，非洲猪瘟、高致病性禽流感等重大动物疫病和炭疽、血吸虫病等人畜共患病发生和传播风险增大。近日，农业农村部发布《洪涝灾区动物防疫技术指南（2023年版）》（以下简称《指南》），明确蓄滞洪区等洪涝灾区动物防疫技术要求，指导有关省份科学规范做好因灾死亡畜禽打捞、无害化处理、环境消毒、疫情监测、紧急免疫等工作，确保大灾之后无大疫。

《指南》明确蓄滞洪区内动物防疫重点措施，要及时打捞收集死亡畜禽。对受淹大型养殖场及周边区域的溺亡畜禽，尽快组织养殖场员工打捞，采取深埋或集中收集后运至无害化处理厂处理；对散于田间、林地、河道、水库等区域的溺亡畜禽，以乡镇、村为单位，联合当地村民组建打捞队伍，借助无人机等迅速对养殖密集区、河道和饮用水源地等重点区域实行拉网式排查，零星数量的畜禽尸体可就地就近深埋或集中收集后运至无害化处理厂处理。

《指南》强调，做好死亡畜禽无害化处理。要做好死亡畜禽运输管理。要严格按照“四不准、一处理”（不准宰杀、不准食用、不准出售、不准转运、必须无害化处理）要求，做好死亡畜禽无害化处理。优先采用化制、高温等方法。确因条件所限无法满足集中专业无害化处理的，可采用深埋法就地就近处理，要严格按照《病死及病害动物无害化处理技术规范》规定，合理选择深埋地点，规范做好深埋点及收集场所消杀工作，防止污染水源和环境。

《指南》指出，全面开展养殖场环境消毒。对受淹和过水地带畜禽养殖场所做好环境清洁，全面彻底消毒，防止病原传播。控制媒介生物。对虫媒疫病易发区域的养殖场及周围环境喷洒杀虫剂；对蚊蝇幼虫孳生场所，及时清除积水或填土覆盖，也可使用控制蚊蝇幼虫的杀虫剂。