孩子学跳舞警惕“下腰瘫”

暑假期间，不少家长会选择送孩子去参加舞蹈培训班。然而鲜为人知的是，一个舞蹈训练中常见的下腰动作，却有可能导致儿童受伤甚至瘫痪。

大幅度的体位改变容易造成脊髓损伤

“仅最近3周，我们就接诊了5例‘下腰瘫’病例。”日前，南京鼓楼医院脊柱外科副主任医师刘臻在接受媒体采访时表示。其中，一位11岁的女孩在5岁跳舞下腰的时候发生了瘫痪。“这个孩子是即刻就发生了瘫痪，脊柱畸形、骨盆倾斜是在随后的6年间逐渐发生的。”刘臻说，对于儿童而言，“下腰瘫”的治疗是世界难题。

10岁的武汉女孩清清，同样因为在舞蹈训练中做下腰动作受伤导致高位截瘫。清清的治疗医生、华中科技大学同济医学院附属协和医院骨科教授郭晓东说，“下腰瘫”的孩子会出现脊柱侧弯、严重骨质疏松、反复泌尿系统感染、褥疮、心理障碍等各种并发症。

一个常见的舞蹈动作为什么会造成瘫痪这么严重的后果？刘臻介绍，在练习下腰时，脊髓被相应地拉伸。儿童脊柱柔韧性强，脊椎骨发生相对移位后可自行复位，但脊髓往往难以适应体位的过度拉伸，因此大幅度的体位改变容易造成脊髓损伤。

郭晓东团队近年公布的一项数据显示，2005年以来，我国因下腰导致瘫痪的孩子超过1000人，舞蹈下腰训练已成为导致我国儿童脊髓损伤的一大诱因。相关资料显示，1992年至2002年，舞蹈下腰训练导致脊髓损伤的患儿在所有脊髓损伤患儿中仅占4.0%，2015年至2019年这一比例已高达33.9%，在无骨折脱位型脊髓损伤中占比为64.1%，总体上呈现逐年上升趋势。

7月21日，教育部、中国消费者协会联合发文《不盲目参加培训，让孩子们拥有健康、快乐的暑假》，其中明确表示，对于满足孩子兴趣特长的非学科类培训，既要合理安排培训时间，还要谨慎选择合规机构，同时特别提醒家长高度关注儿童舞蹈下腰等动作可能导致的受伤甚至瘫痪风险。

发生不适应抓住黄金救助时间

多位受访专家表示，儿童要在专业人员的指导下练习舞蹈动作，不建议儿童自行学习、训练舞蹈。如果想参与下腰训练，家长要先带孩子进行体检，有隐性脊柱裂、脊髓拴系综合征等脊柱先天异常的儿童不要学习舞蹈。同时，儿童练习动作前要充分热身，然后再缓慢进行脊柱后伸等动作。

此外，一旦当儿童下腰后发生不适，应当抓住黄金救助时间，尽可能减少脊髓损伤。郭晓东告诉记者，脊髓损伤黄金救治时间在8个小时内。

刘臻说：“有些‘下腰瘫’的孩子如果当时能有比较好的处理，可能就不至于造成全瘫。第一，如果孩子在舞蹈下腰时出现腰部不适或者腿部的酸麻等症状时，应该马上停止训练。第二，要平卧休息。第三，在休息一段时间后，如果症状好转，可以继续休息，但是不建议站立走路；一小时左右如果没有明显好转，建议马上送往医院，但需注意一定不可以选择抱或者背的体位，而要让患儿躺在平板（如门板、担架床等）上再送往医院。”

在脊髓损伤目前缺乏有效治疗措施的背景下，提前预防是减少“下腰瘫”的唯一途径。

“造成儿童‘下腰瘫’的根本原因是不科学、不规范的训练。”中国教育学会舞蹈委员会常务理事邹琳玲认为，一些培训机构缺乏相关资质，脱离教学规律，不按孩子心理、生理发展规律培训，容易酿成悲剧。

专家提醒，儿童在10岁之前，学习舞蹈应以培养兴趣和艺术气息为主，不要过早接触专业的下腰、劈叉、翻滚等涉及脊柱过度拉伸的高难度舞蹈动作。如果孩子表现出强烈的兴趣和独特天赋，建议在骨骼发育成熟后，再接受正规且规律性的舞蹈训练。其中，柔韧性的锻炼需要循序渐进。孩子刚开始的练舞时间不宜过长，练习强度不宜太大，家长不要操之过急。