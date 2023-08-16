释放夜经济更大活力（市场漫步）

作为新型混合消费业态，夜经济不仅丰富了百姓生活，也带动了文旅市场的复苏，成为扩大消费、促进内需的新引擎。要以优质供给和良好环境提高夜间消费的活跃度、便利性和安全性

夜幕降临，华灯初上，不少忙碌了一天的人们走出家门，逛夜市、赏美景、品美食，享受休闲时光，浓浓烟火气点燃夜经济的澎湃活力，为城市发展注入新动能。

蓬勃兴起的夜经济，已不再局限于吃宵夜、买商品的单一概念，而是发展成为融合购物、餐饮、文化、旅游、娱乐等多种业态的经济活动。数据显示，我国城市60%的消费发生在夜间，大型商场每天18时至22时的消费额占比超过全天整个营业额的一半，在旅游人均消费的贡献方面，夜间消费至少是白天消费的3倍。作为新型混合消费业态，夜经济不仅丰富了百姓生活，也带动了文旅市场的复苏，成为扩大消费、促进内需的新引擎。

夜经济是消费升级的必然，是人们追求美好生活的载体。当前，夜经济在各地持续升温，促进了夜间消费。也要看到，目前夜经济消费供给结构较为单一，消费环境有待提升，还不能完全适应人们的高品质、多元化消费需求。

发展夜经济是一项系统工程，要以优质供给和良好环境提高夜间消费的活跃度、便利性和安全性。一方面，要合理规划建设富有地方特色的消费集聚区，丰富消费业态。鼓励各地挖掘地方文化底蕴和特色消费资源，根据不同场合开发独具风格的夜间消费点位。如在江河湖海边上，开发游船等夜游项目，在历史文化街区引入表演、音乐会等文艺演出项目。另一方面，要在精细化管理上下功夫，完善夜间交通、公共基础设施等配套建设，加强对相关从业人员的培训和管理，创造和谐美好的消费休闲环境。

推动夜经济高质量发展，各地各部门正在积极行动。国家发展改革委日前发布的《关于恢复和扩大消费的措施》提出，推动夜间文旅消费规范创新发展，引导博物馆、文化馆、游乐园等延长开放时间，支持有条件的地区建设“24小时生活圈”。

各地推动夜经济与当地饮食、节庆文化等深度融合，探索形成有特色、有新意的夜经济模式。北京开展“2023北京消费季夜京城”活动，开展百余项促进夜间消费主题活动；四川成都着力提升三色路夜市、夜游锦江、博物馆奇妙夜等多个夜间消费点位知名度，不断丰富夜间消费供给；广州从夜间消费载体、夜间经营监管、夜间活动组织、夜间配套支撑四方面提出18条具体措施，擦亮“羊城夜市”消费品牌。

展望未来，夜经济发展空间广阔。创新供给、优化环境，完善夜间消费生态系统，一定能释放夜经济更大活力，为美好生活增添更多色彩。

《 人民日报 》（ 2023年08月16日 19 版）