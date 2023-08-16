降温产品 热销市场（新视点）

拿起一瓶便携式清凉喷雾，对着衣服一喷，酒精挥发带走热量，衣服瞬间降温；

将降温冰凉贴贴在额头、手腕、脖颈，局部肌肤的温度很快能从30多摄氏度降至20多摄氏度；

戴上脖挂清凉圈，既美观还能降温，冰圈内包含可循环使用的蓄热材料，只要提前冷藏几分钟，使用时便可吸热变成液体状，让温度保持在28摄氏度左右；

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炎炎夏日，在市场上走一圈，空气净化循环风扇、静音新风空调、脖挂清凉圈、冰感床垫等各式降温新品琳琅满目，营造出的“冰凉”气息扑面而来。电商平台数据显示，入夏后，消暑产品持续热销，7月以来，家用水冷床垫、冰瓷制冷产品销量同比提升超10倍；户外露营风扇、冰凉贴的销量同比增长超100%，挂腰风扇等新品销量增幅也超50%。

降温产品，何以热销？加强市场研判、了解用户需求是关键所在。

折叠起来如脸盆大小，往上一展，瞬间变成桌面电风扇，扇头360度旋转，送风无死角。入夏以来，一款可折叠、能伸缩的空气循环扇受到消费者青睐，这正是从用户需求出发，反向推动产品定制的结果。

“我们通过电商大数据分析发现，多功能、更轻巧的风扇更受消费者青睐。”京东京造产品经理冯泽龙介绍，基于这一消费需求，研发团队参考市场规模和销售趋势，定制推出了桌面循环扇、无叶挂脖风扇等新产品。

“抓住近年来出现的户外露营市场新机遇，我们结合户外多种场景，设计推出了多功能照明风扇。”冯泽龙说，这款产品集落地风扇、吊扇、夜灯于一体，并配有可拆卸的伸缩杆，可满足不同消费者的使用需求。

降温新品不断涌现的同时，空调等传统降温产品也在迭代升级。

一键开启空调，即使坐在出风口，冷风也不会直接吹过来。“利用冷风下沉、暖风上升原理，我们为空调设计了两个出风口。制冷时，冷风从上出风口吹出再下沉，沿天花板送风，实现‘淋浴式制冷’，可有效避免冷风直吹脖颈、手臂、头等部位，给消费者更舒适的制冷体验。”格力家用空调技术部有关负责人告诉记者。

走访市场，还会发现不少类似的创新产品：在风扇内置特制多孔陶瓷材料，通过增加空气与冰瓷接触的面积，更快将热量传递到温度较低的冰瓷，让风扇吹出的风更凉爽；向聚酯纤维内部添加特殊晶体，发挥其吸热慢、散热快的特性，床上用品在与肌肤接触时可快速降低体感温度，更具冷感效果……

夏日消暑后，“降温”产品怎样保持热度？“新品不能止步不前，要持续创新，不断根据消费者反馈进行升级。”格力有关负责人介绍，目前公司已推出一款升级版空气循环扇，增加了除甲醛的空气净化功能，有望降低季节对产品销售的影响。

《 人民日报 》（ 2023年08月16日 18 版）