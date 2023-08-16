养老新服务成为年轻人就业新选择（倾听）

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当前，养老服务行业正朝着专业化、精细化方向发展，养老新服务、新岗位不断涌现，成为吸引年轻人就业的新选择。各地积极推动养老服务新型人才培养：设立养老服务相关本、专科专业，开展职业技能竞赛，扶持养老服务新职业……更多年轻的专业人才进入养老行业，成为行业发展的重要力量。

年轻人的加入为行业发展带来哪些新变化？请看三名90后服务“90后”老年人的故事。

让老年人安享晚年，既是“家事”，也是“国事”。当前，养老服务行业正朝着专业化、精细化方向发展，越来越多的养老新职业、新岗位不断涌现，并成为吸引年轻人就业的新选择，90后年轻人服务“90后”老年人成为养老行业的常见现象。

年轻人如何在养老行业绽放青春梦想，如何凭借专业技能更好地服务老年人？近日，本报记者采访来自天津、南京、成都的三名90后年轻人，倾听他们的服务故事。

天津河西区养老院运营部门负责人逯苗——

“我大学学的就是养老专业，很高兴能够为这个行业贡献专业力量”

“奶奶，您的回忆录写几页了？再攒点，我给您敲出来。”90后工作人员逯苗在养老院各楼层里转一圈，见谁都热情打招呼，聊上两句。

“剪头发的人哪天来啊？”一位老人叫住她。

“走，去大厅，我现在就给您剪。”逯苗拿来电动理发器，给老人系上围布，麻利地开始工作。“外面的理发师上门得预约，凑到一定人数后他们才过来。您如果着急就叫我，我随时给您剪。”她边剪边耐心解释。

逯苗2013年毕业于天津职业大学老年服务与管理专业，是天津第一批养老专业专科毕业生。目前，该校养老专业已有10届940余名毕业生。今年9月，天津职业大学与天津理工大学联合开办了全国第一个养老本科专业——老年福祉与管理专业，来自各地的30名学生将成为国内第一批养老专业本科生。

毕业后，逯苗在一家养老院工作，一干就是5年多。“我大学学的就是养老专业，很高兴能够为这个行业贡献专业力量。”逯苗说。

积累实践经验后，逯苗又通过了高级护理员、高级心理咨询师、健康教练、老年人能力评估师等资格考试，顺利成长为养老服务领域的多面手。

去年底，天津河西区养老院新成立，逯苗凭借近十年养老院工作经历和专业表现，成功应聘管理岗位，成为运营部门负责人。“我们这里年轻工作人员多，大概有15位。”逯苗介绍，除了护理人员，楼层管理人员基本都是80后、90后，还有00后。入院老人最年轻的70岁，多数以八九十岁为主。“90后照顾‘90后’，是养老服务业的现状。”

“责任心、爱心、耐心，是养老院工作人员必备的职业要求。”说起职业选择，逯苗说要感谢第一份工作经历，让她感受到自己的价值并确定选择在养老院工作。

无论是日常护理还是组织活动，逯苗都深受老年人喜欢。“退休的爷爷奶奶教我书法、画画，给我讲人生经验，告诉我为人处世之道，从他们身上我学到很多东西，成长很快。”逯苗说。

到了新的管理岗位，逯苗也有自己的工作规划和方法。对于新入职人员，逯苗让他们先从楼长做起。“当楼长，要管理本楼层的护理员，工作过程中如果发现自己不懂护理，会主动提出学习相关专业知识。主动学习比被要求的效果好很多。”

逯苗说，“我看好养老这个行业，年轻人有新理念新方法，我相信我们一起努力，一定能把这个行业做好。”

南京市老年人能力评估师张颖——

“看到老年人经过我们的专业评估后得到妥善科学的照护，很有成就感”

“爷爷，我说三样东西，请您记一下。”“您可以自己穿一下鞋子吗？”“您平时会出去活动吗？”张颖一边询问各种问题，一边在手中的“老年人能力评估表”上进行打分。

今年26岁的张颖是一名老年人能力评估师。正在接受评估的是家住南京市六合区冶山镇的陈爷爷，今年71岁的他想申请南京市长期护理保险，在完成评估后，每月可以享受包含助浴、进食、康复等项目的30个小时的照护服务。

2020年，张颖从养老服务与管理专业毕业后，就开始从事老年人能力评估工作。

“虽然学的是相关专业，但书本知识和实际操作还是有区别，连怎么与老年人沟通都要慢慢摸索。”张颖介绍，不少老人和家属在评估的时候，会对自身情况有所隐瞒。慢慢地，她在与老人的交流相处中摸索出一些方法，通过观察和沟通给出较为客观的判断，比如关注家里有没有拐杖，会不会做饭等细节。

“看到老年人经过我们的专业评估后得到妥善科学的照护，很有成就感。”张颖介绍，她所在的南京一方养老服务指导中心承担了整个秦淮区80周岁及以上老年人的综合评估，除了对居家养老群体上门评估，张颖和同事们还会定期前往养老机构，对收住老年人的身体状况进行评估。

老年人身体能力评估是项长期系统性工作。“老年人能力评估师可以速读老年人的身体和精神‘密码’，从而确定服务类型、照料护理等级和养老服务补贴领取资格，对老年人实施个性化养老服务。”作为养老新职业的从业者，张颖这样看待自己的职业。

截至2022年底，江苏60周岁及以上常住老年人口1974万人，评估需求较大。“针对养老服务评估人员缺口，江苏积极推动各类养老服务机构、居家上门服务机构拓展老年人能力评估功能，培育扶持老年人能力评估组织发展。目前，江苏全省约有3000余人参加过相关培训，从事老年人能力评估工作。”江苏省民政厅养老服务处副处长叶翔宇表示。

叶翔宇介绍，江苏对开发养老服务及老年人能力评估课程给予职业培训补贴、职业技能认定补贴，引导更多年轻的专业人才从事养老服务评估工作。下一步将加大政府在老年人能力评估等方面购买服务的力度，“十四五”末对有需求的80周岁及以上老年人能力综合评估实现全覆盖。

成都市养老服务技能竞赛冠军王欢欢——

“90后投身养老行业，想真正得到认可，得做出点成绩来”

闹钟响了，太阳还躲在云层后面。对护理员王欢欢来说，早起已经成为习惯。

赶到工作地四川省成都市第二社会福利院，老人们刚起床。洗脸、刷牙、修剪指甲，王欢欢把晨间护理完成，再给老人喂了早饭，窗外已亮起来。

王欢欢是名90后。3年前，她离开护士岗位，加入养老服务行业。“入行后才发现要学的知识很多。”王欢欢说。日常照料、基础护理、康复训练，护理员工作涉及老年人生活的方方面面，过硬的专业技能不可或缺。

成都市建立了11个养老服务实训基地，与省级相关部门共同实施“百千万养老人才队伍建设项目”，设立护理骨干培优班、养老院长能力提升班，层层递进、谱系完善的养老人才培养格局建立起来。

“几乎月月有培训。”王欢欢把大部分空余时间花在自我提升上，“边学边练，进步很明显。”鼻饲如何实现无菌操作？记忆力训练的诀窍在哪儿？课程表排开，知识盲区逐渐扫除，王欢欢向着综合型养老人才的方向迈进。

“心里有温情，才能把养老服务做好。”在王欢欢负责的特护区，八九十岁高龄、失能失智的老人不少，她为经手的每位老人量身制订服务计划。聊聊家常、推荐绘本、分享戏曲……代沟不知不觉弥合。有时王欢欢休假几天，回到福利院发现老人们想她想得流了泪，拉住手就不肯松开，心里感动又自豪：“觉得自己合格了。”

“家人不理解是个难题。90后投身养老行业，想真正得到认可，得做出点成绩来。”王欢欢暗下决心。

2020年起，成都市民政局会同市人社局、市总工会举办成都市养老服务技能竞赛，为获得第一名的选手授予“成都市技术能手”称号和“成都市五一劳动奖章”。王欢欢在去年的竞赛中拔得头筹。“奖章挂在胸前，真是莫大的激励。”她兴奋地说。

成都市还多渠道扩大养老服务人才队伍规模。通过校企养老服务人才双向培养机制，市内17所普通高校、高职及中职院校设置老年康复、护理等养老服务相关专业，养老服务机构采取“订单式”方式与育人单位开展合作，定向培育养老服务人才。

“健全培养培训机制、完善人才引进措施、推广技能等级认定，成都将继续探索创新实践，建设结构合理、梯次分明、素质优良的养老服务人才队伍。”成都市民政局局长王宏斌说。

《 人民日报 》（ 2023年08月16日 07 版）