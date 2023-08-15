暑期旅游餐饮需求旺盛 带动餐饮业持续释放潜力

人民网北京8月15日电 （记者乔业琼）国家统计局8月15日发布最新数据显示，2023年7月，全国餐饮收入4277亿元，同比增长15.8%；限额以上单位餐饮收入1116亿元，同比增长10.9%。2023年1-7月，全国餐饮收入28606亿元，同比增长20.5%；限额以上单位餐饮收入7365亿元，同比增长21.4%。

2022年以来各月份全国餐饮市场发展状况。来源：中国烹饪协会官网

据中国烹饪协会分析，7月份，全国餐饮收入、限上餐饮收入增速分别较上年同期上涨17.3个、12.1个百分点，餐饮收入占社会消费品零售总额的11.6%。1-7月份，全国餐饮收入、限上餐饮收入增速分别比上年同期上升27.3个、28.2个百分点；餐饮收入增幅领先社会消费品零售总额增幅13.2个百分点。

7月，促消费利好政策频出。国务院办公厅转发国家发展改革委《关于恢复和扩大消费的措施》的通知提出扩大餐饮服务消费，明确支持各地举办美食节，打造特色美食街区，开展餐饮促消费活动，并提出因地制宜优化餐饮场所延长营业时间相关规定。

各地积极响应，广西出台12条措施加快恢复和扩大餐饮消费；河南开启了第四届“醉美·夜郑州”消费季品牌餐饮消费券发放活动，累计发放消费券300万元；陕西西安开启222场（次）“中华美食荟·知味陕西”餐饮消费季活动，鼓励餐饮消费。

中国烹饪协会表示，在促消费政策助力及暑期旅游餐饮需求的带动下，餐饮业持续释放潜力，老字号餐饮企业及品牌连锁餐饮门店更是出现排长队等位就餐的景象，为拉动内需、保障供应做出积极贡献。