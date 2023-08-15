防控儿童青少年近视 警惕视力矫正误区

孩子近视，已经成为很多家长的心病。调查显示，我国儿童青少年总体近视率为53.6%。对于已经近视的孩子，不少家长关心如何才能延缓孩子近视进展。为此，人民网记者采访了郑州大学第三附属医院（河南省妇幼保健院）眼科副主任医师高涛。

高涛介绍，近视是不能治愈和逆转的。家长如果发现孩子近视或近视进展过快，要到正规眼科医疗机构检查，根据医生的建议可散瞳验光，遵医嘱科学矫治，不要相信近视可治愈等虚假宣传。正确使用散瞳药物对眼睛和身体都是无害的，家长不必担心，不应拒绝散瞳验光检查，错过孩子的最佳矫正时期。

“一旦确诊近视应及时科学干预，通过戴眼镜等进行矫正。戴合适的眼镜可以有效矫正视物不清，延缓近视进展。”高涛表示，对于超过3岁的儿童，近视度数达到100度或以上，建议戴眼镜；近视低于100度时，如果合并间歇性外斜视、外隐斜视、裸眼视力不佳需要眯眼或凑近看时，也需要配镜。近视合并散光时，也可以通过一副眼镜进行矫正，孩子视力矫正后看事物才能清晰，否则容易视疲劳，加重近视。

高涛强调，戴眼镜不会让近视度数加深。近视眼度数加深是由遗传及不良用眼习惯等因素共同造成的。此外，眼镜的度数是否适合、瞳距是否准确，都会影响矫正效果。如果近视眼镜配得不合适，需过度调节反而会引起晶状体的过度拉伸，从而引起“近视眼镜越戴越近视”的现象。

“对于戴镜视力正常者，学龄前儿童及小学生每3至6个月，初高中学生每6至12个月进行复查，根据具体情况决定是否更换眼镜。”高涛说。

“眼镜只是辅助，家长要注意培养孩子良好的用眼习惯，减少长时间近距离用眼。”高涛建议，儿童青少年防控近视要做到保持正确的读、写姿势，做到“三个一”，即眼睛与书本距离约一尺，胸前与桌子距离约一拳，握笔的手指与笔尖距离约一寸；避免躺姿阅读、伏案歪头阅读等不良习惯；牢记“20-20-20”口诀，即近距离用眼20分钟以后，要抬头远眺20英尺，也就是6米外20秒以上。作息要规律，保证充足睡眠，幼儿、小学生每天睡眠应不低于10小时、初中生不低于9小时、高中生不低于8小时。增加户外活动的时间，应坚持每天日间户外活动不少于2小时，或者每周累计达到14小时。