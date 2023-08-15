孩子“耳朵”疼 警惕是“鼻子”招的

暑假到来后，儿童患者量明显增加。今夏，耳鼻咽喉头颈外科接诊的患儿中，很多是因耳朵疼痛或听力下降来院看诊。医生检查后开出的药方中常常会有治疗鼻子的药物，甚至有时只有鼻部药物。此时，家长们不免会犯嘀咕——医生的诊断治疗对吗？不给耳朵用药会不会耽误孩子的病情？其实，医生这样处理是因为——不少孩子耳朵的问题都是鼻子招来的祸！

鼻子和耳朵间有个“通道”

我们的耳朵和鼻子之间有一个管道相通，我们称之为“咽鼓管”，这是耳朵与外界交通的唯一通道，通过这个管道的不断开放和关闭，耳朵才能保证内部的气压与外界大气压一致，我们才不会感觉到耳朵闷堵不适。正常情况下，咽鼓管的开放与关闭是人体自动调节的，我们的吞咽、咀嚼等动作都可以引起咽鼓管的开放，乘飞机时空乘人员经常提醒大家耳闷不适时做吞咽、张口或打哈欠的动作来缓解就是这个道理。

由于咽鼓管是耳朵与外界相通的唯一通道，因此一旦咽鼓管出现问题就会引起耳朵的反应。

鼻腔炎症可致耳化脓

咽鼓管的外部出口就位于鼻腔的后部，因此当鼻子出现阻塞、炎症等问题时，就很容易波及咽鼓管的外口，造成咽鼓管的阻塞。咽鼓管阻塞后就会使耳朵成为一个密闭的空间，当内部的空气被吸收后就会形成耳内的负压。耳内的负压会造成耳部闷堵不适，随着时间的延长，会进一步引起周围黏膜的炎症水肿和渗出，形成耳内积液，从而引起听力的下降。

此外，当鼻腔有急性炎症时，细菌还可能通过咽鼓管逆行进入到耳朵内，引起急性中耳炎。严重时可以引起耳朵的化脓，鼓膜破裂。这些情况下，治疗鼻子才能从根本上治好耳朵。

这个病也会“连累”耳朵

除了鼻腔炎症会引起耳朵出现问题外，还有一个儿童常见疾病也容易引起耳朵的问题，那就是腺样体肥大。腺样体是位于鼻腔后部的一团淋巴组织，其作用类似于扁桃体，儿童时期比较发达，能够帮助提高免疫力。但是，当腺样体过度肥大后就会压迫阻塞咽鼓管的外口，引起咽鼓管的阻塞，从而引起耳朵的相应症状。

此外，由于肥大腺样体的阻塞，鼻腔分泌物的引流受阻，自洁能力下降，造成了鼻部炎症的发生，引起黏膜的水肿，进一步加重咽鼓管的阻塞。

值得注意的是，腺样体出现肥大时还会引起儿童的睡眠打鼾、张口呼吸，也会对孩子的生长发育及健康有很大的影响。

因此，当孩子出现反复“鼻炎”及耳闷听力下降，或睡眠打鼾、张口呼吸等症状时，就应该带孩子到医院进行专科检查，及时对因治疗，以免影响孩子的听力及生长发育。

文/尹国平（北京清华长庚医院）