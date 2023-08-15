中国医疗队再赴桑托岛（一带一路话健康）

图为刘文涛医生给患者做椎管内麻醉。

中国援瓦努阿图医疗队供图

图为郑遥医生给患者进行口腔治疗。

中国援瓦努阿图医疗队供图

日前，中国援瓦努阿图医疗队一行9人第二次赴桑托岛开展巡岛义诊。

这是受瓦努阿图卫生部邀请，在时隔3个月后，医疗队再赴瓦努阿图第一大岛执行的额外任务。在4月初的桑托岛巡岛义诊中，全体队员发扬“不畏艰苦、甘于奉献、救死扶伤、大爱无疆”的中国援外医疗队精神，做出了卓越的成绩，赢得了良好的口碑，使得桑托岛北方省医院的负责人致信瓦努阿图卫生部，恳请中国援瓦医疗队再次前往桑托岛开展医疗服务。

如约抵达桑托岛后，熟悉的环境、熟悉的面孔，让医疗队队员们感到分外亲切。医疗队迅速投入医疗和培训工作。其中，外科组联合北方省医院医务人员进行门诊病例筛选，制定手术方案，简化手术流程，完成了15台预定手术。这里面不乏疑难病例，比如巨大甲状腺肿物、巨大腹股沟疝、严重肥胖症患者等。在技术过硬的团队协作下，所有手术患者无一例并发症，全部顺利出院。

义诊期间，队员们以精湛的医术为患者解除病痛，高超的手术技术令瓦国同行叹服；北方省医院的医生和护士“近水楼台先得月”，争相到中医诊室体验中医正骨按摩手法；医疗队同时也“授人以渔”，通过手术示范带教当地医生，并在短短一周内，精心安排了专题讲座，为当地医护人员讲解《支气管哮喘的诊断、鉴别诊断与治疗》《异常心电图解读》《根管治疗》等课程，深受当地医护人员欢迎。

完成医院工作之余，医疗队还为桑托岛华人、中资企业员工开展了义诊咨询。

医疗队经过充分沟通、精心筹备、紧密安排，二赴桑托岛巡诊又一次取得了圆满成功，受到当地医院和患者的广泛赞誉，相信中国医疗队的故事会在当地一直流传下去。