推动家居产业升级发展

近年来，河北省唐山市芦台经济开发区积极承接京津家居产业转移，促进区域经济高质量发展。目前该区拥有现代家居生产企业六十六家，年产值达五十六亿元。图为工人在该区一家具企业的生产车间工作。

新华社记者 杨世尧摄

实施家居产业高质量发展行动方案、开展智能家居互联互通、推动绿色智能家居产品进乡村……近日，围绕家居产业，工业和信息化部联合相关部门推出一系列举措。

工业和信息化部消费品工业司司长何亚琼表示，从供需两侧同时发力，以高质量供给引领带动家居消费，将进一步稳增长、提振产业升级发展。

家居产业涵盖家电、家具、照明电器、五金制品等行业，2022年四个重点行业规上企业营业收入达3.6万亿元，今年上半年达1.7万亿元，具有规模体量大、消费带动强、产业覆盖广、产业链齐备等特点。

“家居消费是很多家庭仅次于汽车的第二大支出，有的已经成为家庭第一大支出。”何亚琼说，通过一系列举措加快新产品新应用开发推广，推动家居产业供给侧升级，是扩内需、稳增长的重要支撑。

加快向智能化绿色化转型是政策发力的关键。工业和信息化部明确，组织国家高端智能化家用电器创新中心加快智能技术、关键零部件、新材料应用等关键共性技术突破，积极开发推广绿色智能家用电器等产品。

傲胜北亚区品牌管理营销副总经理林晓慧告诉记者，瞄准百姓消费升级的需求，企业不断加大产品研发投入，汇集来自医学、神经学、意境灯光编程等不同领域的专家，调整升级产品结构。在增设直营门店的同时，进驻多家电商平台，线上线下销量持续走高。

用绿色智能产品开拓市场、挖掘需求；着力创新消费场景，激发新的活力。

方太有关负责人告诉记者，搭载智能操控系统的厨电集成产品，打通烹、洗、储场景，成为厨电消费新趋势。目前已在全国开设超过8000家零售商业空间网点。

“我们将以场景为抓手，制定卧室、厨房、客厅、卫浴、书房等系列家居环境标准，支撑多场景个性化家居体验。”何亚琼说，将支持企业开展基于消费数据的用户需求挖掘和产品研发。每年发布30个场景化定制、全屋定制系统解决方案，培育一批服务型制造家居示范企业和平台，推动家居消费升级。

不断挖掘新增长点的同时，聚焦提升产业链竞争力，一系列举措推出。

工业和信息化部明确，针对家用电器、皮革、洗涤用品等行业薄弱环节，加快研制技术创新路线图和产业链图谱，建设一批智能制造示范工厂和优秀场景。

同时，多部门表示，将加大先进技术装备研发和应用推广力度，持续提升轻工业自主配套能力。聚焦重点领域，大力引导企业推进智能制造关键技术装备、核心支撑软件、工业互联网等系统集成应用。

何亚琼说，工业和信息化部将进一步强化龙头企业带动作用，培育一批轻工领域专精特新“小巨人”企业、制造业单项冠军企业，大力培育轻工领域先进制造业集群。

（据新华社北京8月14日电 记者张辛欣）