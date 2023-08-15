上半年25大类食品安全抽检不合格率降低

本报北京8月14日电 （记者林丽鹂）记者从国家市场监督管理总局获悉：2023年上半年，全国市场监管部门完成食品安全监督抽检2921763批次，依据有关食品安全国家标准等进行检验，发现不合格样品70174批次，监督抽检不合格率为2.40%，较2022年同期下降0.11个百分点。与上年同期相比，餐饮食品、酒类等25大类食品抽检不合格率有所降低。

消费量大的粮食加工品，食用油、油脂及其制品，肉制品，蛋制品，乳制品等5大类食品，监督抽检不合格率分别为0.43%、0.53%、0.76%、0.15%、0.16%，均低于总体抽检不合格率。

从检出的不合格项目类别看，一些不合格项目占抽检不合格样品总量为：农药残留超标42.98%，微生物污染14.67%，超范围超限量使用食品添加剂13.06%，有机物污染问题9.21%，兽药残留超标7.83%，重金属等污染6.46%，质量指标不达标4.92%。

针对监督抽检发现的不合格样品，市场监管部门已向社会公布监督抽检结果，并按有关规定及时开展核查处置，严格控制食品安全风险。

《 人民日报 》（ 2023年08月15日 14 版）