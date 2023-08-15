5100多万名参保人员看病报销更方便（办实事 解民忧）

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为使群众享受更加便利、优惠的医保服务，广西壮族自治区深入组织调研，针对患者实际需求，出台区内异地就医“免备案”政策，简化异地就医程序。同时，完善配套措施，借助信息化平台，方便群众看病，减轻医疗负担。

“这次在南宁看病，省去了备案手续，真的方便很多。”在医院拿到异地就医住院结算单，46岁的凌征南说。

凌征南家在广西壮族自治区玉林市兴业县高峰镇上河村，到南宁住院，属异地就医。在过去，广西区内异地就医要提交一系列材料备案，给群众带来不便。

学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想主题教育开展以来，广西聚焦医保、就业、教育等民生领域突出问题，持续开展“为民解忧办实事”系列行动。7月1日起，广西正式实施自治区内异地就医“免备案”政策：职工基本医疗保险（含生育保险）和城乡居民基本医疗保险参保人员在参保统筹地区外、自治区内定点医药机构异地就医购药，实行“免备案”管理服务。

这项改革惠及5136万多名参保人员，广西区内流动就医“无障碍”成为可能。“免备案”减轻了就医负担，让群众异地就医更顺心、更省事、更快捷。

深入调研细致评估

调整政策方便群众

说起之前的病情，凌征南一阵后怕：早稻收割完，正扎口袋，人突然没了精神。“煮锅鸡汤，尝不出咸淡，我以为没做好。后来自己猛灌米醋，才发现味觉都没了。”凌征南说。

来南宁经过神经外科手术治疗后，凌征南的病情逐渐好转。“在南宁我无亲无故，正发愁该找谁帮忙备案的时候，医院告诉我备案制取消了。”凌征南觉得意外又轻松。

今年以来，广西壮族自治区医疗保障局组织人员分3批次赴各地开展调研，了解到群众期待“短平快”的异地就医服务。据统计，2022年，广西区内异地就医住院直接结算量达69.98万人次，其中未办理备案手续的为36.41万人次，占比52%。

广西区内异地就医备案制已实行多年。异地转院，以前需要医院开证明、村委会盖章、医保中心签字。后来虽然可以通过电话、传真、网络、手机APP等多种方式办理，但部分群众尤其是老年人在使用手机、网络办理备案等方面仍存在困难。

调研发现，不少群众是在支付完医疗费用后才咨询如何备案。不了解政策、不清楚办理流程、不熟悉材料要求，都影响了群众对医保服务的获得感。调研过后，自治区医疗保障局决定，要进一步优化程序、完善政策，让群众切切实实享受到医保政策带来的利好。

召开医保部门、定点医药机构座谈会，分析异地就医备案管理现状、经办服务效能，测算评估医保基金运行情况……经过反复调研并多次征求有关意见，自治区医疗保障局印发《关于优化基本医疗保险异地就医管理服务的通知》，区内异地就医“免备案”政策出台。

对此，广西国际壮医医院主治医师彭佩纯很欣慰：“以往，常有患者不懂联系医保部门或没有家属帮办理备案，耽搁治疗。如今，在广西区内异地就医购药方便多了。”

异地就医更加便捷

直接结算减轻负担

“免备案”措施推出后，广西改变了“参保人员未办理异地备案，在统筹地区外、自治区内住院治疗报销比例降低15%”的政策。这对工作地与居住地常不在同一城市，而按政策规定只能选择一地备案的铁路职工来说，获得感尤其明显。

对比近两年中国铁路南宁局集团有限公司新员工手册，今年的版本删去了“在南宁市以外住院就医，需办理异地就医备案，否则增加个人负担比例”的内容。该公司社会保险部社保业务科经济师肖坤丽说：“职工就医负担确实减轻。”

“广西铁路在职职工及退休人员共有11万多人参加自治区本级医保，其中异地工作和生活人员有8万多人。”肖坤丽介绍。

铁路职工的工作地点多线路长，流动性大。一旦生病，职工们为便于家人照顾及陪护，多选择回居住地住院治疗。而在工作地备过案后，在居住地就医便会少报销15%。

中国铁路南宁局集团有限公司梧州货运中心职工余玉生说：“我家在桂林，工作在梧州，异地就医备案也在梧州。现在实行了‘免备案’政策，报销待遇提升了，解除了我们的后顾之忧。”

“免备案”后，符合条件的广西参保人员使用医保电子凭证、社会保障卡等有效证件，就能完成基本医保、大病保险、医疗救助“一站式”直接结算。所有就医结算流程都与参保地就医一样，按参保地就医的起付线、报销比例等待遇标准结算。因特殊情况无法直接结算医疗费用的群众，可以到医保经办窗口办理医保报销。

据测算，“免备案”每年将减轻参保群众医疗负担约6.6亿元。目前，广西全区可办理医保经办服务事项的乡镇（街道）、村（社区）分别为1260个、13738个，覆盖率分别达100%、85%以上。

完善政策加强监管

促进服务安全高效

实行“免备案”后，患者会不会都到医疗资源丰富的地区就医？“免备案”使得群众就医选择更多，患者流动性加强，医保基金监管如何适应新的变化？

针对第一个问题，调研组了解到，“免备案”定点医疗机构现有1.74万家，能够满足群众基本就医需求。目前也没有出现异地就医人数激增的情况。

针对第二个问题，广西壮族自治区医疗保障局党组书记、局长庞军介绍：“我们成立工作专班，动态监测和分析异地就医资金使用情况，配合卫生健康委加快推进分级诊疗制度和紧密型医共体建设，确保常见病、多发病能够就地治疗。同时，我们加大医保基金监管力度，会同人民检察、公安、财政等部门开展医保领域欺诈骗保专项整治，建立飞行检查、抽查复查、倒查追责工作制度，完善异地就医协同监管制度和跨区域工作机制，着力打击假病情、假病人、假票据等欺诈骗保以及过度诊疗、诱导住院等违法违规行为。”

同时，智能化系统也为医保服务的安全高效提供了有效助力。通过广西壮族自治区医疗保障信息平台系统的监管，每一笔结算的参保地、就医地是哪里？医保基金支付了多少？个人支付了多少？全部一清二楚。

“后台长着‘数据眼’，一天盯着几万笔。”自治区医疗保障局工作人员劳菊荭说，“异常数据，我们会定期筛出，现场检查执法。”

监测数据显示：“免备案”政策实行后一个月内，广西区内异地就医住院直接结算约7.64万人次，医保支付6.28亿元，既方便了群众，也减轻了就医负担。

“我们的政策工具箱很充实。未来将紧扣‘群众看病方便不方便、满意不满意、贵不贵’，以系统观念综合施策，加强医保、医疗、医药协同发展和治理，确保‘免备案’改革释放最大政策红利。”庞军说。

《 人民日报 》（ 2023年08月15日 14 版）