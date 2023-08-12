症状不典型的心肌梗死 更凶险！

近年来，常常听到有年轻人在健身房、球场，或者户外跑步时出现健康问题，意外离世。让人惋惜的同时，不禁会想为什么看起来挺健康的人会突然发生猝死。对此，心血管内科专家表示，猝死的原因比较复杂，但大部分都与心血管疾病有关，且在猝死者中不乏平时没有心血管疾病症状的人。因此，我们对症状不典型的心梗，更应提高警惕！

没有明显胸痛的心梗

前段时间王女士感到胸闷，她以为是气压较低的缘故，心想过一会儿就会好的。没想到过了半个多小时，胸闷不但没有缓解反而加剧，头上直冒冷汗，连气都透不过来，情急之下她拨打了120急救电话。

经检查，王女士较大面积心肌梗死。对此，医生在通知家属的同时，对她进行紧急抢救，总算转危为安。家属带着疑问赶到医院——王女士没有心脏疾病史，也没有出现心脏绞痛，只是右胸部不适，怎么会是心肌梗死？医生介绍，王女士的病是症状不典型的心肌梗死。临床工作中，许多心肌梗死的病人前驱症状不典型，有的病人没有明确的胸痛，特别是有糖尿病的病人。

心梗前的不典型症状

疼痛是急性心肌梗死最常见的起始症状。典型的部位是胸骨后直到咽部，或在心前区，有时向左肩左背放射，疼痛有时在上腹部或剑突下。但是，心肌梗死还有一些不典型的症状，如牙痛、咽痛、下巴疼痛、左上肢及背部麻木酸痛、胸闷、大汗、咳嗽、不能平卧，以及头晕、烦躁、表情淡漠、嗜睡、意识障碍等。

疼痛的性质是压迫感、顿痛或剧痛，有窒息感，有时伴有咽喉部的紧缩感。也有些患者伴有对死亡的恐惧感，持续时间在20分钟以上，含硝酸甘油一般不能完全缓解。

由于症状不典型的心肌梗死的临床表现不明显，患者往往会疏忽，医院有时候也会误、漏诊。这也就是为什么说症状不典型的心肌梗死在一定程度上更加凶险——由于没能及时就诊，往往酿成急性心肌梗死猝死的惨剧。

为此，患者如发生上述不典型心肌梗死症状，应及时去医院心内科就诊，通过医生的专业检查来确诊是否与心肌梗死有关。

这些都是心梗诱因

老年人多有高血压、糖尿病、高脂血症等代谢相关疾病，是引发猝死的重要危险因素，应特别重视不典型心肌梗死的发生。

对于一些年轻人来说，尽管平时身强力壮，但也应该注意突如其来的心肌梗死造成的猝死。由于年轻人面临的工作压力较大，很多人会超负荷工作，而过度疲劳则是造成猝死的重要因素。过度的精力和体力透支，造成了心力衰竭和体力不支，从而给心肌梗死有了可乘之机。此外，心肌梗死的诱因还有暴饮暴食、酗酒抽烟、情绪激动等。

鉴于此，年轻人尤其是有心脑血管家族病史者，应注意避免过度疲劳，纠正不良饮食习惯，做到戒烟限酒，情绪上别大起大落，少激动、不悲哀。

文/裘影萍