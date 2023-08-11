炎炎夏日，提防“疯狂的结石”（医说新语）

炎夏酷暑，正是胆结石高发期。这主要因为夏季人们喜食生冷、辛辣等食物，不少人还有吃夜宵的习惯，不健康的饮食习惯让胆囊超负荷工作。在消化科或普外科的诊室内，经常看到因为肚子胀，或者突发上腹痛的患者来就诊。这种疼痛多在吃油腻食物、进食过多或者是工作压力大、精神紧张时出现。而这些症状，常常是胆囊内小小的结石所引起的，那么究竟什么是胆囊结石？该如何预防呢？

胆囊结石是指胆汁中胆固醇或胆红素异常高于正常水平而引起胆囊内形成石块的一类疾病。胆囊结石很常见，据统计全球成年人人口中大约10%—20%都会发生胆囊结石，其中20%的胆囊结石患者一生中会出现包括胆道绞痛或感染在内的临床症状。临床中，胆囊结石疾病是指胆囊或胆管中胆囊结石引起症状或并发症的一类疾病。

防治胆囊结石的出现，需要注意以下几个方面。

首先，肥胖是胆囊结石形成的重要危险因素，女性较男性更是如此。流行病学研究还发现，年轻女性肥胖的胆囊结石发病风险最高，所以保持适中的身材可以预防胆石症。

其次，如果一个人减肥过快，肝脏会分泌额外的胆固醇，同时脂肪组织中储存的胆固醇迅速动员。人们在减肥时常严格限制脂肪的摄入，导致胆囊收缩减少，伴随的胆囊淤滞有利于胆囊结石的形成。因此，通过加入少量膳食脂肪来增强胆囊排空，可抑制快速减肥人群的胆囊结石形成。短期禁食会增加胆汁中胆固醇饱和度，但从长远来看，将导致胆囊淤滞，最终形成胆囊结石。

第三，多吃水果、蔬菜，少吃肉类有助于预防胆囊结石的发生。坚果类食物富含单不饱和脂肪，有一定预防胆囊结石的功效。素食饮食对胆囊结石的影响，目前研究还没有定论。补充维生素C可以预防胆囊结石的形成。西方饮食常造成营养过度，即增加脂肪、精制碳水化合物的摄入，减少纤维的摄入，是胆囊结石发展的主要危险因素。因此，减少总热量摄入具有预防作用。

第四，定期锻炼，除了帮助我们控制体重外，还可以改善与肥胖和胆固醇胆囊结石相关的脂质代谢、胆固醇代谢等代谢异常。相反，久坐与胆囊病变的风险呈正相关。体育锻炼可以改善高胰岛素血症和高甘油三酯血症，还可以改善肠道运动，促进胆囊的排空，减少结石的生成。

胆石症重在预防，通过合理膳食、定期运动、规律作息等健康的生活方式，可以在很大程度上避免胆囊结石的形成。当出现胆石症的相关症状时，也不必紧张，建议及时到医院接受检查评估，尽早治疗。

（作者为首都医科大学附属北京友谊医院普外科主治医师）

延伸阅读

我们常听到“不吃早饭容易得胆囊结石”，是真的吗？从医学角度看，不规律进食早餐有增加患胆囊结石的风险。不规律的进食会导致胆汁在胆囊中淤积，胆囊无法及时排空，进一步导致胆囊淤血、胆汁中胆固醇饱和度的增加。因此，规律的饮食模式（即按时吃早餐、减少晚餐与下一餐之间的间隔），可以改善胆囊淤血和胆汁的胆固醇饱和度，一定程度上减少胆囊结石的发生。