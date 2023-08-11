爬坡过坎，关键是提振信心（今日谈）

端午假期国内旅游出游1.06亿人次，同比增长32.3%；上半年，动力电池累计产量达293.6吉瓦时，同比增长36.8%；7月下旬，中欧班列累计开行达万列，发送货物108.3万标准箱，同比增长27%……今年以来，面对国内需求不足、外部环境复杂严峻等新的困难挑战，我国国民经济总体回升向好，为实现全年经济社会发展目标打下了良好基础。

爬坡过坎，关键是提振信心。指出“要坚定信心，保持定力，稳扎稳打，善作善成，推动各项工作不断取得新进展”，勉励“要立志高远、脚踏实地，一步一步往前走”，强调“提振市场预期和信心”……在一系列重要讲话中，习近平总书记多次强调信心的重要性。中国经济从来都是在应对挑战、攻坚克难中前进的。我国经济具有巨大的发展韧性和潜力，长期向好的基本面没有改变，只要笃定信心、稳中求进，就一定能以新气象新作为推动高质量发展取得新成效。

习近平总书记强调：“什么时候没有困难？一个一个过，年年过、年年好，中华民族5000多年来都是这样。”今年是全面贯彻党的二十大精神的开局之年，希望与挑战并存。力量在坚定信心中汇聚，目标在凝心聚力中实现。行而不辍，未来可期。让我们保持战略定力、增强必胜信心，团结奋斗、顽强拼搏，在新征程上再立新功。

《 人民日报 》（ 2023年08月11日 01 版）