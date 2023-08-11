灾后如何进行心理自救？专家给出这些建议

当前，全国多地受台风等自然灾害影响，发生洪涝和地质灾害。面对突如其来的自然灾害，人们可能会出现一些常见的心理问题。那么，我们该如何进行心理自救，科学地走出心理创伤呢？就此，人民网记者采访了哈尔滨市第一专科医院主任医师徐昭媛。

徐昭媛表示，受灾人群面对家园、庄稼等被毁，特别是有人员伤亡时，心灵上会受到极大创伤，进而在心理上出现一种失衡的状态，甚至会有心理危机。

“心脏跳得很快，呼吸变得急促，手脚发抖、发冷或者出汗，脑袋有些懵懵的，浑身酸痛；心情低落、闷闷不乐，憋着一股无名的火，过度担忧自己和别人的安全，感觉内心焦躁不安，或者害怕同样的事情再次发生；总是止不住地要去想灾难的事情、注意力无法集中、记不住事情、做什么事情都提不起劲头、不想跟人打交道等。”徐昭媛解释，以上这些身体、情绪、认知和行为的表现都是个体在自然灾难的危机中常见的反应。随着危机事件的结束，这些不良反应也会慢慢减轻和消失。但是也有一些人的症状不会消失，反而会持续加重，出现抑郁症、焦虑症、急性应激障碍、创伤后应激障碍等心理障碍。

如果出现了不良情绪，该怎么做呢？徐昭媛建议，一是通过社交平台与亲朋好友保持联系。当面对紧张害怕的情绪时，应及时向亲朋好友表达，合理地宣泄自己的不良情绪。二是保持规律作息，均衡饮食，适度锻炼。避免昼夜颠倒，按时起床、吃饭，保证充足规律的睡眠，做一些有趣且有意义的事情。三是学会自我调整，学会放松。当出现焦虑情绪时，可通过肌肉放松、呼吸训练和正念冥想等方式来应对自己的不良情绪。

“如果情绪状况非常糟糕，且持续时间很久，在危机事件结束后依然不能慢慢恢复，严重影响了正常社会功能，比如不能工作、生活等，要及时寻求专业的心理疏导和帮助。” 徐昭媛说。