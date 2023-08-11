以康复学科前沿为牵引 推动康复专业水平提升

近年来，福建中医药大学康复学科坚持以人民群众的健康需求和康复学科前沿为牵引，凝练学科方向，汇聚学科队伍，搭建学科平台，在康复临床和基础研究、康复设备研发等方面聚焦发力，有效推动康复专业建设水平不断提升。学校形成了综合能力和创新能力系统化培养、研究能力和临床能力全面培养的康复学科人才培养体系，获批国家一流本科专业建设点3个，获国家科技进步二等奖1项、国家级教学成果二等奖2项。

精研学术 攻坚克难 学科水平持续提升

学校康复学科拥有康复医疗技术国家地方联合工程研究中心、教育部康复技术省部共建协同创新中心、国家中医药管理局中医康复研究中心等科研平台，搭建海内外康复协同创新平台，针对影响慢性病患者、老年人活动水平和健康的常见功能障碍，开展康复共性技术的临床和基础研究，取得了系列原创性研究成果。多项重要成果被写入国际康复医学指南、专著，编入国家中医药管理局中医诊疗方案与临床路径等，在康复医学领域率先荣获国家科技进步二等奖，获得7项省部级科技成果一等奖。

统筹布局 多措培养 打造一流师资团队

学校康复学科多措并举，打造了一支结构合理、具有国际视野、充满创新活力的高水平教学团队。通过实施“学科带头人”“后备学科带头人”“中青年骨干教师”培养计划，师资队伍整体水平不断提升，95.8%的专任教师有海外访学经历。学校构建“教学—科研—临床”协同发展的师资队伍培养模式，教师全面融入各临床研究、设备研发团队；举办动机式访谈、BOPPPS教学模式等教学工作坊，传递教育教学新理念，推动教学改革与创新。学科团队获评国家级教学团队、全国样板党支部、福建省高等学校科技创新团队等荣誉，荣获高校教师教学创新大赛国家级、省级一等奖各1项，行业教师教学竞赛特等奖2项、一等奖3项。

科教融合 注重质量 培养康复创新人才

学校康复学科充分发挥资源优势，以培养高素质的康复专业人才及具有较强康复科研能力的研究型人才为目标，构建了科教融合的人才培养体系。学校鼓励教师将学科领域的前沿知识、研究领域的最新成果转化为课程教学的内容，形成专业核心课程的优势和特色。在教材编写中，学校将学科高水平科研成果编入规划教材，实现科研成果与教学资源的转化，保证课程内容的先进性，带动教学方法、内容的改革和革新。学校充分发挥导师制作用，指导学生参加专业技能大赛、大学生创新创业大赛等，调动学生的主动性和创新能力；吸纳学生参加科研项目，有效提升学生的研究能力和创新思维，实现教学科研相互促进。

近年来康复学科获批国家一流本科专业建设点3个、国家一流本科专业课程2门，物理治疗专业、作业治疗专业通过世界物理治疗联盟和世界作业治疗联盟认证。2023艾瑞深校友会大学专业中，学校康复治疗学、康复物理治疗、康复作业治疗3个专业均位列榜首。康复学科主编国家级教材21部、连续三届成为康复治疗学专业规划教材评审委员会主任委员单位，获国家教学成果奖二等奖2项、福建省教学成果特等奖2项；学生在历届全国康复治疗学专业学生技能大赛中荣获一等奖4项，在“互联网+”大学生创新创业大赛中获国赛银奖1项、铜奖2项、省赛金奖5项，在第十五届全球学生创新挑战赛（gSIC）中斩获铜牌；学校还涌现出“全国大学生自强之星”“福建省创业之星”等一批优秀学子。毕业生有的赴澳洲悉尼大学、德国海德堡大学等高校攻读学位，有的在知名康复机构Shirley Ryan AbilityLab（前芝加哥康复研究所）、北京协和医院、中国医学科学院阜外医院等海内外医疗机构就业，深受用人单位好评。

“十四五”期间，福建中医药大学康复学科将继续致力于康复医学教育和科研，持续推进专业建设、科技创新、人才培养等工作，推动学科建设整体迈上新台阶。

（陆昕 许烨婷）