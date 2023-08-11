近日，国家卫生健康委办公厅印发《基层卫生健康便民惠民服务举措》（以下简称《基层便民举措》），要求进一步方便城乡社区居民就近、便利获得基本医疗和卫生健康服务，提升群众获得感。

《基层便民举措》围绕方便居民就医、优化服务提供、简化就医流程等方面，提出10条具体措施，包括预约号源向基层下沉、推进中高级职称医师值守门诊、加强与签约居民的联系、延长城市社区门诊服务时间等。

当前，“看病难”不是难在大医院不够大、不够强，而是难在基层医疗卫生机构不够多、不够用。推进分级诊疗，就要增强基层医疗机构的人员配置，提升基层诊疗能力，从而把小病、慢病、常见病留在基层医疗机构，满足公众“家门口就医”的需求。

实现“家门口就医”，不仅需要有顺畅的预约转诊机制，而且需要有更加专业的医疗服务人员满足眼前之需。在推进中高级职称医师值守基层门诊的同时，《基层便民举措》提出要充分发挥家庭医生在预约转诊等方面的作用，强化家庭医生和签约居民的联系。

作为居民健康的“守门人”，家庭医生针对小病进行提前预防和治疗，不仅可以避免养痈成患，而且可以实现分级诊疗。家庭医生“基本实现家庭全覆盖”，有助于满足“家门口就医”的需求，从而使分级诊疗落在实处。顺利完成这样的目标，不仅要让医生“愿意签”，而且要让居民“愿意约”——在扩大家庭医生规模的同时，完善工作机制、增强服务保障、扩大宣传引导，才能调动家庭医生和签约居民双向奔赴的积极性，让“家门口就医”的梦想照进现实。

（原载于人民网 作者：赵志疆 摘编：项锋、杨心悦）