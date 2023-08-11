持续增强餐饮消费动能要走好“三步棋”

据媒体报道，今年上半年，我国餐饮收入24329亿元，增长21.4%，餐饮企业加速布局开店，餐饮业经营主体信心持续恢复，城市烟火气越来越浓。得益于扶持政策助力，商圈消费火热，随着助企惠企服务不断优化，经营主体不断提升产品和服务品质，餐饮消费潜力有望进一步激发、动能有望进一步增强，进而为经济增长注入更多活力。

民以食为天。餐饮消费是消费经济的重要组成部分，是市场冷暖的风向标，餐饮消费充满活力、动能强劲，说明我国经济发展呈现持续向好态势，市场信心持续加快恢复。上半年餐饮消费表现可圈可点，带来多重启示，也应当看到，餐饮行业一路高歌猛进，但也不乏部分商家打价格战揽客；餐饮消费套餐花样迭出，也存在部分产品误导消费者的嫌疑。如何进一步落实好有关“扩大餐饮服务消费”的通知，持续增强餐饮消费动能，还需走好“三步棋”。

首先，持续加大政策扶持力度。新一轮餐饮消费的火爆，可以看到地方政府积极作为的身影。从举办“美食节”到发展“夜经济”，从发放消费券到推出“美食地图”，各级政府促进餐饮消费的意识越来越强，政策的“工具箱”也越来越丰富，带动餐饮业线下消费快速恢复，到店客流大幅增加。总体来看，这些多属于看得见的“外功”，要增强餐饮消费动能，还得修炼政策扶持的“内功”，在进一步优化行业营商环境、优化企业注册准入，进一步加大税收优惠、加大消费补贴力度等方面，为助企惠企出实招、解真难。

其次，不断放大商圈聚合效应。餐饮消费的一大特点，就是规模效应和集聚效应。从南京新街口到成都春熙路，从重庆观音桥和解放碑到武汉江汉路等商圈，这些响当当的餐饮街，不光满足了消费者的味蕾，更成为年轻人“打卡”的场景。餐饮消费火起来的背后，离不开与网络平台的深度融合，从方便搜索的“美食地图”，到吸引眼球的“网红打卡地”，通过购物商圈、网络平台、商业银行共同发力，形成餐饮消费和网络流量的聚合，以网络流量带来消费流量，更容易汇聚人气，打造城市餐饮消费的“新地标”。同时，餐饮消费与文旅产业的深度融合，也将持续拓展餐饮消费新的空间。

最后，抓住需求开发这个关键。餐饮消费质量如何，还得听消费者怎么说。把握消费者的需求，才能把握餐饮消费的方向。毫无疑问，安全、营养、美味是消费者对餐饮业基本品质的要求，餐饮企业必须牢牢守住食品安全底线，打造扎实的供应链体系，进而提升产品和服务品质。独具风味的地方特色美食更能带给消费者不一样的体验，北方有羊肉串、南方有小龙虾，东部有茶点、西部有火锅，做出特色，是餐饮业招徕客人的一面大旗。同时，要留住年轻消费者，餐饮消费还需深谙潮流，不断在产品、服务上推陈出新，改善消费体验，让消费者更愿意消费。

（作者：济 兼，系媒体评论员）