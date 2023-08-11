让更多人了解中医并从中受益

我今年42岁，来自德国汉堡，是一名中医爱好者，也是一名中医从业者。18岁时，我在德国观看了一场精彩的功夫表演，由此对中国文化产生了兴趣，开始跟着一名武术老师学习咏春拳。他不仅教武术，还传授一些推拿、经络疗法，我因此接触到了中医。

2005年，为了深入学习中医，我赴中国留学。外国人学习中医要克服语言等许多困难，那些年，除了吃饭、睡觉，我几乎所有的时间都用来学习，最终顺利拿到浙江中医药大学的本科和硕士学位。2019年，我成为浙江中医药大学的一名外教，用英文给中医专业的本科生和硕士生讲授《中医英语》《针灸推拿》课程。我帮助中医专业的中国学生提高英语水平，以便他们学成后更好地为海外患者提供服务，更好地在世界上传播中医文化。

在中国求学期间，为了向更多外国人介绍中医文化，我创建了“吴山中医”国际中医网站。在这个平台上，我开设中医、针灸、中药、养生等在线课程，发布自制的中医养生教学视频，目前已有2800余名国外用户注册学习。我希望通过自己的努力让更多人了解中医并从中受益。

作为一名长期关注和热爱中国传统文化的外国人，我很高兴自己成为一名中医外教。未来，我将继续努力，为中医文化在世界范围内更广泛地传播作出贡献。

（作者为浙江中医药大学外籍教师，本报记者刘军国采访整理）

《 人民日报 》（ 2023年08月11日 17 版）