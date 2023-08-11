上世纪90年代初，我从北京启程，来到美丽的匈牙利布达佩斯，开启了近30年的中医推广之路。

当时，中医在匈牙利刚刚起步，当地会中医的大夫很少，中医理念对当地老百姓来说也较为陌生。我创建了邵氏中医针灸诊所，把很多精力放在研究、传承和推广针灸上。当看到许多当地民众对中医从陌生到熟悉再到认可，我感到由衷的欣慰。除了中医诊疗服务，我还带了很多外籍中医学生，指导并帮助他们从事中医事业。

建立第一家符合欧盟标准的中药厂、欧盟内第一个为中医药立法……匈牙利的中医药发展走在欧洲前列。近年来，匈牙利与中国不断加强中药产学研等方面的合作。从2010年起，匈牙利塞梅尔维斯大学与黑龙江中医药大学合作培养中医人才，2017年两校开始共建中国—中东欧中医药中心（匈牙利），进一步加强中医药领域合作。

如今，中医诊疗在匈牙利越来越受欢迎，欧洲针灸学会联合会经常组织中医义诊活动。匈牙利老百姓对中医诊疗的认可度很高，在布达佩斯的许多药店都能买到中医药产品。不少患者在中医的治疗下，病情渐渐好转。

多年来，在祖国的大力支持下，一批批中医师走出国门，将中医的健康理念推广到更多国家。作为一名在海外的中医从业人员，促进中医药传承和创新发展是我和同行们共同的奋斗目标。

（作者为欧洲针灸学会联合会主席，本报记者禹丽敏采访整理）

《 人民日报 》（ 2023年08月11日 17 版）