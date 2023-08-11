“民众有了更多医疗选择”

中式传统屋脊设计与泰式飞檐巧妙结合，古典的青色砖瓦屋顶与蓝色的玻璃幕墙相互辉映——泰国华侨中医院就坐落在人来人往的曼谷老城区。走进医院，分诊窗口排着长队，大厅里泰语、汉语、英语、韩语等各种语言此起彼伏。作为泰国最大的中医院，这里工作日每天的接诊量约为500人，周末每天接待近千人。

51岁的塔宁瓦是曼谷本地的一名公务员。4年前的一场中风给他留下了严重的后遗症：行动不便，起身困难，无法自主转身扭头，还时常头晕头疼，几乎丧失了工作能力。为了治病，他跑了很多医院，尝试过不同的疗法，但都收效甚微。去年10月，他经人介绍，抱着试一试的想法来到了华侨中医院。医生为他制定了针灸加导引治疗的方案。一个疗程过后，塔宁瓦病情有了好转，现在已经可以正常上班。塔宁瓦对中医的疗效赞不绝口：“中医诊疗见效快，感谢中医让我恢复了正常生活，挽救了我的家庭。”

在华侨中医院，像塔宁瓦这样的故事还有很多：睡眠不好，开个中药方子调理一下；消化不好，做次艾灸缓解；上了一周班后到中医院做次推拿，以预防“办公室综合征”……中医药理念已经融入很多当地人的生活。华侨中医院院长蚁凡告诉本报记者，中医院接诊过112个国家的患者，内科、针灸科和骨伤推拿科最受当地民众欢迎。泰国卫生部副部长萨堤·皮图查表示：“中医药让民众有了更多医疗选择。”

2000年，在中泰建交25周年之际，泰国政府正式宣布中医合法化，泰国成为中国以外第一个实现中医全面合法化的国家。2015年，中医开办诊所法令在泰国开始正式实施。中医药被纳入泰国卫生部泰医和替代医学发展司的管理体系。中医药走进泰国，丰富了当地卫生体系，维护了民众的生命健康。内科医生陈宝真在华侨中医院工作4年了，她告诉本报记者，来医院就诊的泰国人比例不断增加，“许多当地人通过接触中医、从中医的疗效中获益后，开始了解并喜爱上中医，还向亲朋好友推荐中医疗法。中医的口碑就这样慢慢建立起来。”

开展中医义诊活动，运用中医药治病理论、方法增进当地民众健康；推动中医药领域人才互动、学术交流，积极探索中医药文化与各国本土文化融合方式；通过举办各类活动，阐释中医药文化内涵，推动以中医药为载体的民心相通……一大批中医药机构积极行动，努力促进中医药文化更好地服务当地民众。

2018年，中国—泰国中医药中心在华侨中医院揭牌成立。以中医院为平台，中泰医疗合作方兴未艾：与上海中医药大学附属龙华医院、福建中医药大学等签约成立远程会诊合作中心，开展专家指导门诊和远程学术讲座等；联合中泰两国多家医疗机构共同创办《泰国中医药杂志》，并在泰国著名学术网站发行；举办中医药展览会，现场讲解中医养生保健知识。“将优质的中医药服务、璀璨的中医药文化带给更多人，是在泰中医药机构的共同奋斗目标。”蚁凡说。

目前，泰国已有9所大学开设中医专业，该国开设中医院及诊所800余家，年平均接诊40余万人次。获泰方准入的中药已达千余种，中国中医药管理局支持在泰国建设了2所中医药海外中心。2022年统计数据显示，泰国有中医执业证书的中医师超过1800名。泰国卫生部中医执业管理委员会主席阿空·巴蒂素旺表示，随着中医药事业的不断发展，中医药已成为促进全球卫生健康事业的重要力量，为保障人民健康作出了积极贡献。

《 人民日报 》（ 2023年08月11日 17 版）