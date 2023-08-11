海洋塑料存续时间或超预期

科技日报北京8月10日电 （记者张梦然）根据《自然·地球科学》近日发表的一项模型研究，2020年全球初始海洋漂浮塑料总量中，95%由大于2.5厘米的塑料碎片组成，其存续时间可能比此前预计的更久。

过去人们估计，全球海洋表面约有2.5亿公斤（25万吨）的塑料污染物，但预计每年进入海洋的塑料污染量远大于这个数字。人们认为，造成这一差异的原因可能是高估了从陆地和河流输入的塑料数量、未知过程去除了海洋表面大部分此类塑料，或发生了破碎和降解。

为探究这一差异的原因，德国于利希研究中心科学家此次将全球塑料污染观察数据纳入一个数值模型，该模型追踪塑料颗粒在海洋中如何迁移和转变。团队估计，2020年海洋中存在320万吨漂浮塑料。在2020年进入海洋的47万—54万吨塑料中，大约一半直接来自渔业活动，其余来自海岸和河流，95%的漂浮塑料大于2.5厘米，微塑料只占很小的比例。

研究表明，与过去的估计相比，塑料总量更高但输入量更低，说明没有遗漏掉某些去除海洋塑料的过程。但这类塑料的寿命或者说存续时间很长，只有10%的塑料可能在两年内降解或沉没。

团队估计，输入到海洋的漂浮塑料正在以每年4%的速度增加，凸显出有必要采取紧急行动减少海洋塑料污染。