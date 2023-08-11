北京：检验检测技术守护汛后安全

受台风影响，北京、河北、东北等地区近日出现极端降雨，局部地区出现洪涝和地质灾害。面对暴雨汛情，国资央企第一时间各施所能，全力开展防汛救灾工作。

记者8月10日从中国检验认证（集团）有限公司（以下简称中国中检）获悉，中国中检积极运用检验检测技术，在北京开展生活饮用水卫生检测以及电动汽车充换电基础设施安全检查工作，保障汛后居民生活用水安全，助力汛后电动汽车充换电基础设施安全有效运行。

生活饮用水检测，保障居民用水安全

8月2日，中国中检所属检科测试集团北京公司接到一份特殊的任务：紧急调配人员物资，优先保障由暴雨汛情引起的相关检测任务，为汛后居民用水安全提供有力支持。

当天，检科测试集团北京公司第一时间成立汛后应急小组，紧急调配人员物资，立即启动汛后生活饮用水检测工作。

据介绍，取样人员分为2组，分别赶赴北京市自来水集团石景山区自来水有限公司6个水厂、5个自备井水水源地，以及房山区窦店镇、青龙湖镇、韩村河镇、长阳镇、长沟镇、阎村镇等6个乡镇9个水厂。他们严格按照水样采集作业流程取样，共采集水样20件，开展微生物指标、毒理指标、感官性状和一般化学指标、放射性指标等生活饮用水水质常规指标、消毒剂常规指标检测工作。另外，还对昌平区2个水厂的水样开展了诺如病毒检测工作。

“这次采样过程中，我们真实感受到了保障居民用水安全的重要性。”工作人员告诉记者，由于保障任务十分紧迫，采集到的饮用水样品，无论多晚都会第一时间送到公司生物实验室进行微生物指标检测。

据介绍，饮用水的微生物指标通常包括菌落总数、总大肠菌群及大肠埃希氏菌。通过微生物检验可以对水厂出厂水进行卫生安全评估，有助于降低由饮用水引起的水源性疾病发生率，在保障居民生活用水安全方面起着至关重要的作用。

充电桩安全检查，消除电动汽车充电隐患

北京遭遇特大暴雨灾害，电动汽车充电桩有没有受到影响？

为保障电动汽车充换电基础设施安全有效运行，暴雨过后，中国中检所属中国质量认证中心与中检北京公司共同组织开展了北京市石景山区电动汽车充换电基础设施安全检查专项工作，对该区人员密集、使用率高的充电站点进行了安全检查。

记者了解到，此次检查工作重点针对各种充电桩及供电设施在大雨冲刷后出现警告标志脱落的现象、充电桩能否按照国家标准要求在车辆故障时及时停止供电、充电桩和供电设备的进水情况以及各类保护措施的有效性等方面开展工作，并排查出了多处安全隐患。

检查人员介绍，汛后老旧电动车辆由于防护措施的老化可能导致进水，其电池或电池管理单元故障率会升高。这次检查使用交流和直流充电桩综合检查设备，模拟车辆电池的各类故障，检查充电桩能否在电动车辆故障发生时及时停止供电，避免发生危险。

“充电桩和供电设备因防护措施老化导致的进水也容易引发短路和漏电，我们会重点关注其内部的进水情况以及各类保护措施的有效性。在检查过程中，我们发现多个充电桩出现漏电保护装置失效以及紧急停止装置进水失效等情况。”检查人员告诉记者，此次检查对存在安全隐患的充电站提出暂时关停封闭的建议；对于可在维修调试后继续进行充电的场站，在其完成维修后进行复验。