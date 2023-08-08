直播预告：中西医并重防治结直肠癌

结直肠癌是胃肠道中常见的恶性肿瘤，早期症状不明显，随着癌肿的增大而表现排便习惯改变、便血、腹泻、等症状。如何防治结直肠癌？中医有哪些好的治疗方法？

2023年8月9日15:00，“人民好医生”与国家中医药管理局办公室联合推出的“千名医师讲中医”系列直播将邀请中国中医科学院西苑医院肿瘤诊疗部主任杨宇飞做客直播间，为大家讲解结直肠癌的防治方法。

专家介绍：

杨宇飞，中国中医科学院肿瘤学科带头人、中国中医科学院西苑医院肿瘤学术带头人、首都名中医、首届“岐黄学者”。担任中华医学会常委、中国康复学会肿瘤专委会会长、中国老年学和老年医学学会常委及肿瘤康复分委会主任委员等多个学术组织职务。

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