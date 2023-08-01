事关重点人群接种含XBB抗原成分新冠疫苗，最新部署！

人民网北京8月1日电 （记者乔业琼）据国家卫健委官网消息，当前，新冠病毒XBB变异株已成为我国本土疫情主要流行株。为进一步做好今年秋冬季新冠疫情应对准备，国务院联防联控机制综合组印发了《近期重点人群新冠病毒疫苗接种工作方案》（以下简称《工作方案》），对做好近期重点人群新冠病毒疫苗接种工作进行部署。

《工作方案》明确目标人群应同时符合以下两个条件：：一是60岁及以上老年人群或者18-59岁患有较严重基础疾病人群、免疫功能低下人群、感染高风险人群；二是已完成基础免疫或已感染新冠病毒。

关于疫苗选择，《工作方案》指出，在新冠病毒XBB变异株流行期间，重点是今年秋冬季，优先推荐接种含XBB变异株抗原成分的疫苗。

在时间间隔方面，已完成基础免疫或已感染新冠病毒的目标人群，在最近一次接种3-6个月后或最近一次感染6个月后（两种情况均发生的，以时间最近的一次为准），可接种1剂次含XBB变异株抗原成分的疫苗。已接种含XBB变异株抗原成分疫苗的，现阶段不建议再接种此前印发的接种方案中可选择的其他种类疫苗。未完成基础免疫且未感染新冠病毒的人群，应先完成基础免疫接种。

疫苗接种是防控新冠病毒感染疫情的重要手段。国务院联防联控机制根据根据疫苗研发和审评审批进展，结合疫情形势、病毒变异等情况，科学合理制定并不断完善新冠病毒疫苗接种策略，先后部署了新冠病毒疫苗基础免疫、第一剂次和第二剂次加强免疫接种、补齐免疫水平差距等工作。截至目前，全国累计报告接种新冠病毒疫苗34.97亿剂次，接种总人数达13.10亿人，全程接种12.77亿人。