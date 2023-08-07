阴雨天霉菌扎堆 食物霉变毒性大

夏季暴雨后带来的高温高湿天气非常适宜多种霉菌生长繁殖。中南大学湘雅三医院消化内科副主任医师陈雄在接受人民网记者采访时表示，霉菌也叫真菌，会侵染谷物、水果等农产品及其制品产生真菌毒素。真菌毒素一般可通过食物进入体内，会对消化系统、免疫系统和神经系统等产生多种毒性。

陈雄介绍，在自然界中，霉菌有3万多种，其中有200多种致癌，如毒性是砒霜68倍的黄曲霉毒素，其实就是来自黄曲霉菌。如发霉的花生和玉米、劣质花生油、变质大米等，其中都含有黄曲霉素，可诱发肝癌、胃癌、大肠癌等。

“食物发霉、变质之后，有些人会把发霉的部分切掉，继续食用，这种做法是错误的。”陈雄解释，变质的食物中，有害菌的数量会急剧增加，虽然切掉了肉眼可见的霉点，但是有害菌可能已经在食物里扩散。常见的有害菌如沙门氏菌、霍乱弧菌，可能会导致严重的消化道疾病，症状从最常见的腹泻、高烧，到更为严重的脱水、昏迷甚至是死亡。因此，对于已经霉变的食品，建议全部丢弃。

误食了霉变食物怎么办？陈雄说，若是吃了霉变的食物发生中毒现象，要及时去医院就医，并在短时间内保证饮食清淡，以免加重肠胃的不适感；同时可以通过喝牛奶保护胃黏膜，减少毒素对胃黏膜的刺激。除此之外，还应该多喝水补充身体的电解质，促进体内循环，这样才能尽快将毒素排出体外。

有人觉得食物保存在冰箱中就绝对安全。陈雄表示，其实不然，冰箱并不能完全避免食物霉变的发生。霉菌多种多样，从冰箱中的保鲜温度到通常的室温，都有不同的霉菌可以生长。因此，降低真菌毒素危害的关键是防止食物发霉。

陈雄建议，家中的食材应尽量存放在干燥、阴凉的环境中，以减少霉变的可能；在购买如花生米、坚果、粮食时应尽量选择小包装，不要长时间储存；可采用抽真空、充氮气等方法储存食物，避免真菌孳生；除了观察食品外观，闻味道以外，还要注意食物保质期；及时清理发霉的食物，以免真菌继续侵染更多食物，造成真菌毒素污染扩散。

此外，由于真菌毒素具有体内蓄积性，畜禽动物食用被真菌毒素污染的饲料后，毒素会在体内蓄积。因此，在购买肉、蛋、奶等畜禽产品时，请购买正规厂家的产品。