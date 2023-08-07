紧急驰援战洪水 全力以赴保安全——黑龙江抗击洪灾扫描

近日，受台风“杜苏芮”影响，黑龙江出现极端降雨过程，引发洪涝和地质灾害，哈尔滨市、牡丹江市等多地受灾，交通、水、电、通信等基础设施受到不同程度损毁。

黑龙江全力做好洪涝应急抢险救援，努力安置受灾群众，抓紧修复受损基础设施，力争将灾害损失降至最小。

危急关头 生命“方舟”摆渡希望

拉林河等25条河流超警戒水位，黑龙江连发强对流预警等多个预警，哈尔滨防汛应急响应提升至一级……灾情之下，人们在与时间赛跑。

8月4日18时，蚂蚁河延寿水文站水位100.32米，迎有记录以来最大洪水。当日22时左右，延寿镇南堤防出现溃口。洪流已袭进村庄，需连夜转移受灾群众。

5日，哈尔滨森林消防支队特勤大队一中队中队长高海龙等一行消防员前往延寿镇一处村庄，利用橡皮艇转运受灾群众。

截至目前，高海龙和队友们已累计转移受灾群众700余人。“当我把大爷大娘从村里带出来，他们获救后，长叹一口气如释重负时，我觉得再苦再累都值得。”高海龙说。

累了就坐在空地上休息一会儿，饿了就匆匆扒拉一口盒饭，脚底早已被泡得发白、破皮……哈尔滨森林消防支队特勤大队共有115名指战员前往延寿镇参与抢险救援。日夜鏖战、极度疲乏，他们都咬牙扛下。

8月5日，哈尔滨森林消防支队队员在黑龙江省哈尔滨市延寿县转移受困群众。新华社记者陈益宸 摄

“连日来，哈尔滨、牡丹江向五常、尚志、海林等地受灾地区派出了20余个工作组和专家组，调度解放军、武警、消防救援等力量全面开展抢险救灾。”黑龙江省应急管理厅防汛抗旱处处长王伟说，2日以来，全省共出动各类应急抢险队伍191支，人员共计3万余人。

应转尽转 妥善安置

各地设立的临时安置点，成为受灾群众的“避风港”。一杯热水、一盒热乎的盒饭、一句暖心的关切……安置点内，工作人员和志愿者们用责任心温暖着每一位受灾群众。

五常市多地出现内涝，当地本着受灾群众应转尽转的原则，确保生命安全。五常市雅臣中学被作为受灾居民临时安置点，4日记者到访时，有200余名村民被集中安置于此。为容纳更多受灾群众，学校把教室和学生宿舍都腾了出来。

8月4日，转移安置群众乘大巴来到五常市雅臣中学。新华社记者刘昊东 摄

“五常镇11个村中有6个受灾，我们从2日就发动村民集中转移到学校。”五常镇人大副主席姜婷婷说，有的村民匆忙离开家，来到安置点情绪紧张，“见到熟悉的村民，现在大家的情绪好多了。”

延寿县综合性福利中心也是安置点之一，这里共有床位117张。5日中午时分，40余名被安置在这里的受灾群众正在食堂排队打饭，餐盘内的包子热气腾腾。“给我们一家三口安排在一个房间，一日三餐也有保障。”延寿县居民董燕说。

截至4日16时，哈尔滨市五常市、尚志市、延寿县、双城区等11个区县（市）遭受洪涝灾害，共紧急转移安置人口53355人。截至5日10时，牡丹江市海林市共转移2358户4961人。

抓紧修复受损基础设施

湍急的洪水吞没庄稼、冲垮道路、损毁通信供电供水设施……面对重重挑战，黑龙江各部门抓紧修复受损基础设施，尽快恢复正常生产生活秩序。

3日8时50分许，哈牡高速牡丹江至哈尔滨方向253公里处蚂蚁河桥头搭板因山洪冲刷脱落，有车辆坠落。为保证汛期高速公路“大动脉”畅通，施工人员日夜奋战、全力抢修，终于在5日，哈牡高速全线恢复通车。

“穿好救生衣，出发！”为修复被洪水冲坏的五常市沙河子镇的通信基站，中国移动通信集团黑龙江有限公司五常分公司技术人员王明瑞和同事互相搀扶、艰难前行通过涉水路段，到达基站抢修水淹的设备。

“经过4个小时的努力，当手机信号重新恢复的那一瞬间，我们的喜悦和成就感溢于言表。”王明瑞说。

与此同时，国家电网黑龙江省电力有限公司也派出多路人员，对电网设施进行应急抢修，在狂风暴雨交织的夜里为群众守护“光明”。

8月4日，黑龙江省牡丹江市铁岭河牡丹江公路大桥段被淹的房屋和大棚（无人机照片）。新华社记者张涛 摄

黑龙江是全国产粮第一大省，在本次汛情中，多地农业受灾严重。制定《洪涝灾后农业生产抗灾自救方案》、组织专家连续5日开展抗涝应急技术直播，黑龙江省农业农村厅、黑龙江省农业科学院等单位正助力最大限度减少因灾损失。（记者孙晓宇、戴锦镕、金地、刘昊东、张涛）