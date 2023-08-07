“食安封签”，让点外卖更安心

舌尖上的安全向来备受关注，一次性的“食安封签”，让外卖食品安全真正“看得见”。我们也期待更多创新手段，筑牢外卖食品配送全过程安全防线

数据显示，我国外卖用户规模已超5亿人。在行业快速发展的同时，外卖食品安全监管的步伐却未能完全跟上。比如，在配送过程中，外卖被偷吃、加入异物等事件偶有发生，暴露出一些安全隐患。

不过，笔者最近点外卖时发现，越来越多外卖的包装封口处都贴上了一次性封口包装件“食安封签”。这种开启后会留下痕迹且无法重复使用或复原的标签，能够确保外卖由商家到消费者的过程中不受外界影响。

对消费者而言，可凭撕毁痕迹确认餐食在配送过程中是否完好无损，避免人为或其他外部因素对食品的污染。一次性的“食安封签”，让外卖食品安全真正“看得见”，消费者无疑会更放心。

从商家角度来看，过去外卖食品问题到底出在商家还是骑手，责任往往难以划分，使用“食安封签”，可以用更低的成本区分送餐过程中的安全责任。上海发布的《上海市餐饮外卖食品安全封签使用管理办法（试行）》，就进一步明确了餐饮服务提供者、配送人员、消费者在纠纷处置的首负责任。

此外，笔者还注意到，一些商家主动在封签上添加个性化图案和元素，也不失为一种推广品牌的方式。

眼下，北京、河北等多地已出台相关方案或条例，推广使用一次性封口包装件。但也要看到，这种新工具在推广落地中也存在一些现实问题。

比如，有媒体报道称，虽然封签成本并不高，但究竟采购何种规格和材质的封签，很多商家仍有疑惑，这也导致了使用意愿不高、使用不规范、保护措施不到位等问题。又比如，外卖平台上未标注商家有无封签，消费者订餐时还要向商家主动询问，等等。

舌尖上的安全向来备受关注，让“食安封签”成为标配，还需多措并举。我们也期待更多创新手段，筑牢外卖食品配送全过程安全防线。

《 人民日报 》（ 2023年08月07日 08 版）