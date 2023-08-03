直播预告：“癌因性疲乏”怎么办？ 中医治疗来改善

癌因性疲乏是困扰肿瘤患者的症状之一，患者经常感觉特别累，浑身没力气，对很多事情都“无心无力”。即便是休息很久，醒来之后疲乏感依旧挥之不去，表现出一种痛苦的、持续的、主观的疲惫感。应对癌因性疲乏，中医有哪些良药良方？又有哪些独特优势？

8月4日14:00至15:00，“人民好医生”客户端将邀请中国中医科学院西苑医院肿瘤科主任医师许云，就中医治疗癌因性疲乏的问题进行科普分享，欢迎您收看！

专家简介：

许云，主任医师，博导，中国中医科学院西苑医院肿瘤科副主任，世界中医药联合会整合肿瘤专业委员会副会长，中国抗癌协会肿瘤运动康复委员会副主任委员，中国医师学会中西医结合医师分会肿瘤病学专家委员会副主任委员，北京中西医结合学会甲状腺病委员会副主任委员，中国康复医学会肿瘤康复分会常委兼秘书长，中国老年学和老年医学学CSCO中西医结合专家委员会委员。

擅长：肺癌、肾癌、胃癌、肠癌、乳腺癌、妇科肿瘤、神经内分泌肿瘤、肺结节、甲状腺癌等，亦对垂体瘤、颅咽管瘤、更年期综合征、内分泌失调等疑难杂症的中医治疗等。

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