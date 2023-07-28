最新《猴痘防控方案》发布 确诊病例经评估后可居家隔离

7月26日，国家疾控局、国家卫健委联合发布最新《猴痘防控方案》（以下简称《方案》）。与此前执行的《猴痘防控技术指南（2022年版）》相比，此次方案对确诊病例的管理进行了调整，病情较轻的感染者经评估后可以选择居家隔离治疗。

从严格隔离到可居家隔离治疗

去年6月27日发布的《猴痘防控技术指南（2022年版）》中明确指出：疑似和确诊病例应由当地卫生健康行政部门指派的专用交通工具，运送到指定专业传染病治疗机构进行严格隔离观察和治疗。

当时，猴痘病毒的人际传播刚刚被证实，但在其传播能力方面尚缺乏足够的经验和数据。华中科技大学同济医院感染科副主任郭威在接受科技日报记者采访时表示，我国高度重视猴痘病毒应对，通过充分有效地控制传染源、切断传播途径、保护易感人群等措施，最大限度控制疾病流行。

猴痘疫情发生以来，相关部门密切跟踪国内外猴痘传播形势，持续开展猴痘防控政策研究，总结各地在应对猴痘疫情过程中积累的经验做法，综合病毒特点、疫情形势、研究进展及疫情处置经验等因素，在前期防控技术文件的基础上，进一步优化猴痘防控有关措施，于近期更新出台了《方案》。

《方案》明确，发现猴痘疑似病例和确诊病例应当及时转运至医疗机构进行隔离治疗，如临床症状明显好转，病变部位已结痂，可转为居家隔离治疗；病情较轻且具备居家隔离治疗条件的确诊病例，经医疗机构与疾控机构联合评估后，可直接采取居家隔离治疗。

《方案》将进一步提升防控工作精准性

据世界卫生组织（以下简称世卫）7月14日发布的数据显示，自去年1月1日以来，全球猴痘确诊病例总数为88288，死亡149人。

世卫在最新的猴痘疫情情况文件中指出，数据曲线表明疫情仍在继续，欧洲、美洲的传播水平较低，东南亚地区传播显著增加，非洲地区持续波动。值得注意的是，2023年7月上旬，由于泰国社区传播严重，东南亚地区病例数显著增加，其中大约一半新增病例同为艾滋病毒感染者。

中国疾控中心也在日前报告了我国6月的猴痘疫情监测情况：中国内地新增报告确诊病例106例，无重症、死亡病例。

针对我国的疫情形势，权威部门在方案解读中提到：2023年6月以来，我国多个省份先后报告多例猴痘病例，引发新增本土续发疫情和隐匿传播的风险较高。《方案》的出台将更好适应当前猴痘防控工作需要，进一步提升猴痘防控工作的科学性、精准性和有效性。

《方案》对重点人群、密接人员、解除隔离判定等均充分考量了病毒的传播方式、范围和临床研究的相关结论。如“直至皮疹结痂自然脱落，解除居家隔离”的规定是为了避免痘液或组织中仍隐藏病毒，造成传播。“猴痘病毒的侵入，激发人体皮肤的免疫反应，造成组织液渗出，形成皮疹、水疱等，这些组织液也会残存病毒。”郭威说。

非特异性免疫可抑制猴痘病毒

《方案》明确：猴痘为自限性疾病，大多数病例症状会自行消失，也有重症和死亡发生，主要为儿童、孕妇和免疫力低下人群。

郭威解释，自限性是由于人体内的免疫系统可以抑制甚至杀灭病毒。“猴痘病毒进入人体之后，我们的非特异性免疫系统就会被调动起来，比如单核吞噬细胞、巨噬细胞等，它们会去扫除病毒，免疫力正常的患者一般2—4周可以完全康复。”郭威说，在非特异性免疫的过程中，免疫系统并不一定“认识”这个病毒，只要“感到”感染是外源性的，它都会启动以达到保护作用。

此外，天花疫苗对猴痘病毒的有效性可达到85%。因此，《方案》也明确提到：接种过天花疫苗的人对猴痘病毒会有一定程度的交叉保护能力。