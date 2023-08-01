北京多区、蓝天救援队公布应急电话，遇紧急情况可拨打！

连日来，北京出现暴雨或大暴雨，局地现特大暴雨。各区先后公布了社区、村的联系方式，遇到紧急情况，可拨打下方电话与工作人员联系。

门头沟区

各村（居）防汛应急值守联系电话

石景山区

八角街道联系方式

鲁谷街道联系方式

金顶街街道联系方式

老山街道联系方式

八宝山街道联系方式

广宁街道联系方式

五里坨街道联系方式

古城街道联系方式

苹果园街道联系方式

北京蓝天救援队

北京地区由于台风“杜苏芮”影响，北京市各区受到不同的灾情影响，目前门头沟、房山相对灾情严重，现北京蓝天救援队协调中心已经协调各区多支队伍赶往房山、门头沟支援。由于队员们一直在一线救援，之前携带的电话已经没电，现提供更多联系方式，方便大家求助，给大家带来的不便我们深表歉意。

因为灾情相对严重，北京蓝天救援队（ 400 600 9958）官方电话一直处于忙碌中，所以显示无法接通，请大家不要集中拨打或者长时间咨询。有紧急求助请大家直接拨打各区电话。

门头沟区蓝天救援队 联系方式：

刘 桐 13901250472

潘 龙 13683352725

戴冬梅 13693142950

房山区蓝天救援队 联系方式：

萍 萍 13810925267

15011230188

公共安全潜水组支援房山 联系方式：

杨 光 13120032832

何 峥 13641242842

小 曦 13911819008

崔 楠 13810339889

宣教组支援房山 联系方式：

张 进 13910339960