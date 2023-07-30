5个信号提示体内有湿气 手把手教你祛除

总是感觉容易疲劳、困倦懒动，没有食欲，还总是睡不醒，大便黏黏腻腻不爽快还容易挂马桶，每天刮舌苔都是厚厚腻腻的一层…………三伏天过半，不少人怀疑自己出现“湿气重”。那么如何判断自己体内是否有湿气，以及去湿气的方法有哪些？

北京中医药大学东方医院亚健康科副主任医师刘洋对记者表示，炎炎夏日，天气闷热，气候潮湿，稍不注意，就会给体内带来过多的湿气，而体内湿气如不及时去除，就会给身体带来一系列不舒服的症状。

刘洋提示，这5个信号如果出现2-3个以上，就说明体里有湿气：一是舌苔厚腻，或者舌体胖大，舌边有齿痕；二是身体沉重懒动，睡醒后仍然不解乏，浑身不清爽，有头昏脑胀之感，易困倦，记忆力减退；三是食欲不振，表现为胸闷腹胀、食欲欠佳，口中粘腻等，“湿聚成痰”，日久会出现咽部有痰、咽部不清爽等情况；四是面部容易出油，面色发黄、发暗，有的伴有头发出油，或者耳朵里面总是湿湿的，用小指触碰，感觉有油；五是大便粘腻不成形，总有排不净的感觉，粘在马桶上不易被冲走，这说明体内有湿，消化吸收功能异常。

那么，如何祛除体内的湿气？刘洋建议，可以用食疗助除湿。宜多食小米、薏苡仁、玉米、赤小豆、白萝卜、白扁豆、海带、木瓜、山药、冬瓜、莲子、芡实等健脾利湿的食物。少食甜食等肥甘厚腻、酸涩、寒凉之品。还可以通过药茶健脾利湿，比如藿香荷叶茶，取藿香10克，荷叶6克，开水冲泡半个小时后即可饮用。

“湿邪伤人，最容易伤人下部。这是因为湿的形成往往与地的湿气上蒸有关，故其伤人也多从下部开始。”刘洋建议，在夏季，居室一定要避免潮湿，尽可能做到空气流通、清爽、干燥。工作之余，可以适当运动，以振奋、激发体内的阳气，运动后人体内的阳气就如同夏季的太阳消除地面的湿气一样，能很快消除体内的湿气。

最后，刘洋还推荐了一套经络调养，具体操作方法是用大拇指或中指指腹按压水分、丰隆穴位，做轻柔缓和的环旋活动，以穴位感到酸胀为度，按揉2-3分钟。水分穴在前正中线上，脐上1寸，具有化痰祛湿、通调水道的作用。丰隆穴在是足阳明胃经的络穴，按摩此穴可以增强脾胃对痰湿的运化能力，垂足取穴，在外踝尖前缘与外膝眼作一连线，在此连线中点处即为丰隆穴。（图片由实习生任丹妮制作）