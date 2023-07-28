直播预告：夏天失眠怎么办？中医教你轻松应对

睡眠是人类生命重要的活动之一，只有保证充足的睡眠才能让我们的大脑和身体得到休息。夏日炎热，很多人会有睡眠不好的问题，而睡眠质量的好坏对人们的身体健康起着至关重要的作用。

7月28日14:00至15:00，“人民好医生”客户端将邀请北京中医药大学东直门医院中医脑病科主任医师、硕士生导师赵晓东，就中医调理失眠的问题进行科普分享，欢迎您收看！

专家简介：

赵晓东，北京中医药大学东直门医院知名专家，脑病科主任医师，副教授，硕士生导师，首都国医名师姜良铎教授学术继承人，师从于中国工程院院士田金洲教授，北京市中医药健康文化科普专家。兼任世界中联睡眠医学专业委员会常务理事，中国医疗保健国际交流促进会保健养生分会副秘书长，中国中西医结合学会精神疾病专业委员会常务委员，中国生命关怀协会心身健康科学研究专业委员会副主任委员，中国民族医药学会科普分会常务理事，北京中医疑难病研究会常务理事并专家技术委员会副主任委员，北京中医疑难病研究会睡眠协作委员会主任委员，北京高血压防治协会理事，《世界睡眠医学杂志》编委，《慢性病学杂志》编委。

擅长：中西医结合诊治睡眠障碍（失眠）、情绪障碍（焦虑、抑郁）、认知障碍（痴呆）、脑血管病、帕金森病、眩晕、头痛等有关的神经精神疾病及三高（高血压、高血糖、高血脂）、更年期综合征、骨质疏松症、慢性疲劳综合征等。

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