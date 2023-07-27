“甲型肝炎防控挑战及进展研讨会”在青岛举办

在7月28日世界肝炎日即将来临之际，由中华预防医学会主办的“甲型肝炎防控挑战及进展研讨会”于7月23日在青岛举办。来自中国疾病预防控制中心、各省市疾病预防控制中心众多专家与会。多位与会专家提醒，我国将甲肝疫苗纳入免疫规划后，儿童甲肝感染情况得到缓解，但与此同时，部分年龄段成人甲肝抗体水平处于低位水平，提示应注重成人及高危人群的甲肝疫苗接种工作。

“最新的世界卫生组织立场文件推荐儿童在12月龄接种首剂甲肝灭活疫苗。40岁以上的成年人或免疫功能低下人群，世界卫生组织也是推荐两剂次接种。” 中国疾病预防控制中心免疫规划中心疫苗可预防病毒病室主任王富珍表示，目前甲肝中低流行的国家和地区，正面临甲肝易感人群比例高的问题，但仍可以通过接种甲肝疫苗，提高群体免疫。

与会专家表示，目前我国儿童甲肝发病情况极大改善，但是在成人甲肝的防控中仍存在部分薄弱环节。

北京市疾控中心主管医师王怀在会上分享了北京市甲肝防控经验。卫生条件的改善及甲肝疫苗的接种使得2003年至2022年北京市甲肝报告发病数和发病率呈明显下降，2005年后再无甲肝暴发疫情报告，近几年甲肝的报告发病数每年约在100-200例，处于低水平。“近10年北京甲肝的发病集中在大年龄组，一般是在20岁以上，同时家政、餐饮从业者居多，这提醒我们应更多关注成人高危人群。”《“健康中国2030”规划纲要》中也建议食品行业，托幼机构，集体生活等人群接种甲肝疫苗。

山东省疾病预防控制中心主任医师张丽表示，目前国内成人甲肝疫苗接种仍然遵循自愿自费原则。正在起草的成人甲肝疫苗接种专家共识里，将会参考世界卫生组织对于高危人群的定义，将甲肝高危人群分为：易感染人群、易造成传播高暴露人群、感染后重症风险增加人群暴露之后会出现重临床结局人群、高风险人群，其中感染后重症风险增加高风险人群包括慢性肝病、免疫功能低下等人群。“对于这类人群，我们不推荐接种减毒活疫苗，灭活疫苗对于免疫力低下群体是更安全的。”

王富珍也提醒，即使甲肝发病率显著下降，但是国内幅员辽阔，地区间甲肝发病差异仍然存在。“各地方需要根据自己地方情况制定自身的免疫政策，对于甲肝这类急性、疫苗可预防疾病，如何让大众意识到甲肝的风险，自发接种甲肝疫苗仍然任重道远。”

张丽也认同需要根据不同年龄人群的甲肝流行情况和人群抗体水平考虑免疫策略制订和调整。“成人方面，甲肝抗体水平低的年龄组人群可以不检测直接接种甲肝疫苗。”此外，张丽认为，虽然我国在儿童甲肝上已经取得了优异的成绩，但是现阶段1岁儿童甲肝发病在10岁以下儿童中是最高的，提示我们免疫策略是否要将儿童甲肝疫苗的接种年龄由18月龄提前至1岁，从而减少1岁儿童病例。