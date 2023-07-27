两部门：猴痘密接者需进行21天自我健康监测

人民网北京7月27日电 （记者乔业琼）据国家疾控局微信公众号消息，为进一步做好猴痘防控工作，及时有效应对猴痘疫情，国家疾控局、国家卫生健康委近日印发《猴痘防控方案》（以下简称《方案》），并发布《重点人群宣传干预指南》《猴痘疫情流行病学调查指南》《猴痘密切接触者判定和管理指南》《猴痘消毒技术指南》《猴痘个人防护指南》《猴痘病毒实验室检测技术指南》共6个指南以及《猴痘病例居家隔离治疗健康告知书》。

猴痘是由猴痘病毒（Mpox virus，MPXV）感染所致的一种人兽共患病。2022年9月，我国报告首例猴痘输入病例。2023年6月以来，我国多个省份先后报告多例猴痘病例，引发新增本土续发疫情和隐匿传播的风险较高。

《方案》明确指出，针对重点人群、出入境人员和一般人群及早开展宣传教育，加强人群防范意识和自我防护，积极配合做好防控工作。

一是针对重点人群。充分借鉴艾滋病防治综合干预经验和服务模式，在男男性行为人群经常出入的酒吧、会所、浴池等重点活动场所，开展同伴教育。借助大众媒体、社交网站等互联网平台，开展猴痘防控知识宣传教育，提高重点人群防范意识，减少高危行为。

二是针对出入境人员。提醒出境人员关注目的地国家和地区猴痘疫情信息，不接触猴痘样症状者及啮齿类、灵长类等动物。提醒来自猴痘疫情报告国家和地区的人员，如在境外有可疑接触史，入境后21天内应做好自我健康监测，避免与他人发生密切接触，一旦出现猴痘样症状，应主动就医。

三是针对一般人群。充分发挥新媒体以及广播、电视、报纸等传统媒体作用，开展猴痘疫情防控知识宣传教育，引导公众科学认识猴痘，了解猴痘基本知识，在日常生活和工作中提高防护意识，避免恐慌，养成健康文明的生活方式。

国家疾控局关于《猴痘防控方案》解读问答中指出，猴痘病毒主要经黏膜和破损皮肤侵入人体，主要通过直接接触病例的病变皮肤或黏膜传播，接触方式包括性接触、抚摸、拥抱和亲吻等。亦可通过接触被病毒污染的物品、长时间近距离吸入病例呼吸道飞沫传播，接触感染动物的呼吸道分泌物、病变渗出物、血液及其它体液，或被感染动物咬伤、抓伤感染传播。

人群对猴痘病毒普遍易感，接种过天花疫苗对猴痘病毒存在一定程度的交叉保护力。现阶段猴痘的主要传播途径是在男男性行为人群中经性接触传播，男男性行为人群是感染猴痘的重点人群。目前一般人群感染猴痘病毒的风险较小，但需了解猴痘基本知识，做好健康防护。

针对密切接触者管理期限与方式，《猴痘密切接触者判定和管理指南》指出，病例发现地疾控机构或密切接触者所在地疾控机构应于追踪到密切接触者当天及时开展猴痘病毒核酸检测，通知并指导密切接触者做好自我健康监测，健康监测期限为自最后密切接触之日算起21天。自我健康监测期间可正常生活与工作，需避免与他人发生性接触等密切接触，避免捐献血液等。