提升居民慢病管理能力 第三届“人民健康之星”科普行动走进成都

为提升居民慢病管理能力，7月25日，由人民健康发起，中华中医药学会络病学分会提供学术支持，以岭药业、高济健康、良元连锁共同参与的第三届“人民健康之星”科普行动走进四川成都。来自成都中医药大学附属医院等多家医院的知名专家，为近百名居民提供了知识科普、慢病筛查等健康服务。

第三届“人民健康之星”科普行动走进四川成都

为引导大众学习健康知识，养成健康生活理念，成都中医药大学附属医院心血管一科主任殷拥军围绕“心脑血管疾病的中西医防治”开展科普讲座，从心脑血管疾病发病原因、表现特点和防治等多个角度进行现场讲解，并针对中老年群体慢病防治相关问题答疑释惑。

进入三伏天以来，我国大部分地区处于“蒸烤模式”。在酷热难耐的高温天气，老年人应该如何保护心血管？殷拥军介绍说，夏季是一个非常特殊的季节，炎热的天气会导致血压升高，出汗过多或进食生冷食物，也会导致血压下降、血管收缩。他建议，中老年群体要注意饮食调理、运动锻炼和心理调节，保持良好的生活习惯和心态，减少心血管疾病的发生。

预防和延缓并发症是当前慢病管理重点工作。为提高慢病知晓率、治疗率、控制率，增强慢病患者自我健康管理的意识，活动现场邀请了三名慢病管理健康达人分享自身慢病管理经验，借助典型示范作用，进一步传播慢病防治理念。同时，活动现场还邀请多名专家开展慢病筛查与健康咨询，为当地居民提供身体检查、用药咨询、生活管理等健康服务。

科普行动当天，成都华杏成华区枫林路药店、成都高济良元大药房连锁有限公司锦江区新华药店等多个健康咨询服务点也同时开放，邀请多名专家就糖尿病、心脑血管疾病、慢性呼吸系统疾病等常见慢病展开健康咨询，让更多的慢病患者享受到全流程、全生命周期的健康管理服务。

当前，由于生活节奏加快，亚健康状态呈现普遍化、年轻化发展态势。以岭药业华西区负责人陈军说：“未来，以岭药业将以‘通络、养精、动形、静神’中华通络养生八字经为引领，积极参与公益事业，推动慢病防治新理念普及，助力提升全民健康素养。”

普及慢病防治知识，提高患者慢病管理能力，促进大众做好慢病预防，已成为提高人民健康水平的重要方式。高济健康相关负责人表示：“高济健康、良元连锁将继续秉承‘为员工创造价值，为社会创造财富，为人类创造健康’的企业宗旨，为更好服务广大民众的健康事业而努力。”

人民健康相关负责人认为，只有推动慢病管理，帮助老年群体做到“主动健康”，才能不断增进老年人健康福祉，让老年人拥有健康幸福的晚年。“未来，人民健康希望紧密联系中华中医药学会络病学分会等专业力量，在社会各界的支持下，进一步推动健康中国行动落地、助力健康老龄化”。

据了解，自2021年“人民健康之星”科普行动启动以来，以岭药业联合多家连锁药店公益支持，通过举办专家科普讲座、义诊活动，普及慢病管理知识，已在广东、山东、湖南、河北、山西、河南等多省市举办。第三届“人民健康之星”科普行动将通过线上线下相结合的方式，以科普讲座、线下义诊、健康达人秀等多种形式，联动30个城市、千余位健康科普专家、数万余名药事服务人员、数万家临床医疗机构、数十万家基层社区卫生服务中心和连锁药房共同参与，广泛动员各级医疗机构参与到国民健康素养提升行动中来，共同助力健康老龄化和健康中国目标的实现。