全国首家国际研究型医院年内投用

携手迈上新台阶 奋进中国式现代化 开启京津冀协同发展新篇章

中关村生命科学园是北京打造国际科技创新中心、建设世界领先科技园区的重要支撑载体，全国首家国际研究型医院——北京高博国际研究型医院坐落于此。北京青年报记者了解到，北京高博医院主体工程已经竣工，目前正在开展装修改造、医疗设备进场调试、医疗流程演练等工作，预计年内投入运营。该医院以“小门诊、大科研”为特色，与京津冀60余家医院开展医疗合作，预计每年可完成400至600个临床试验和临床研究，促进在京研发新药加快上市。

7月25日下午，北青报记者走进位于昌平区中关村生命科学园内的北京高博医院。作为全国首家以疑难重症诊疗、临床研究和生物医药及器械的产业转化为战略目标的国际研究型医院，目前已进入投用前的最后冲刺阶段，工作人员正在紧张地进行大型医疗设备进场调试等工作。

据悉，北京高博医院项目是北京市的重要战略部署，也是昌平区推动医药健康产业高质量发展的重要举措，2020年列入北京市“3个100”重点工程名单。项目由未来科学城集团和高博医疗集团共同开发建设，地上8层、地下3层，总建筑面积约10万平方米，规划床位500张。

据高博医疗集团副总裁高楠介绍，在医院设计建设过程中，注重空间布局的优化。建成开放后，当患者和家属踏入医院的那一刻起，门诊、急诊室、病房、手术室、实验室等相关配套空间都以更高效的形式服务患者。同时，按照最高安全级别配置医院专用系统，包括净化系统、防护系统、医疗气体系统、物流系统、实验室系统等，确保医疗安全。

“北京高博医院将‘研究’与‘临床’两项功能结合，突出‘小门诊、大科研’的办院特色。”高楠说，医院以实体肿瘤为研究重点，与世界顶级医疗机构和院校开展全球多中心临床研究合作，打造药物研发临床应用及转化中心、临床发现转化平台、临床专家及科学家创新研究中心、疑难重症诊疗中心，对接引入与世界顶尖水平接轨的临床医学研究体系、服务体系和人才培养体系。有效解决企业临床研究周期长、成本高等瓶颈问题，加速医药研发成果转化进程，进一步完善北京医药健康产业创新链条。

“建成运营后，预计每年可完成400至600个临床试验和临床研究，促进在京研发新药加快上市。”高楠说，为提前布局临床研究业务，高博医疗集团已在生命科学园注册从事临床转化与应用、医院管理服务、脑科学业务的3家公司，并与园区内的生物制药、医疗器械、医疗实验室等上下游企业紧密联动，持续推动新疗法、新药物、新器械的研究与应用，攻克疑难杂症，造福患者。

北青报记者了解到，经过多年的发展积淀，中关村生命科学园聚集了北京生命科学研究所、北京脑科学与类脑研究中心、国家蛋白质科学中心等一批高水平研发机构，已成为中国生命科学领域创新资源最为集中的园区之一，是北京医药健康产业发展的创新引擎。园区及周边已建成北大国际医院、北大六院、积水潭医院、清华长庚医院等一批知名医疗机构，形成了基础研究、中试研发、生产流通、终端医疗的全产业链资源聚集。

2022年，昌平区医药健康规上企业实现收入约800亿元、产值304亿元，同比增长8.1%、4.8%，昌平生命科学产业集群被工信部认定为2022年度中小企业特色产业集群。记者 王斌 摄影/记者 李娜