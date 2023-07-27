推进全民健身要下“绣花”功夫（体坛观澜）

推进全民健身是一项长期任务，需要久久为功。持续激发人民群众的健身意愿，满足多样化的体育消费需求，需要下“绣花”功夫

近年来，各地多措并举鼓励群众参与体育健身，为大众提供多样化的体育服务，下了不少“绣花”功夫。

为了调动群众参与体育锻炼的积极性，有的地方想出“金点子”。近日，陕西西安市发放500万元体育类电子消费券，市民领取后，可在全市173家体育场馆使用。体育消费券的发放，激发了群众参与健身的热情，同时也带动了体育场馆的运营，进一步释放了体育消费潜力。

不仅要让群众“常健身”，更要让人们“会健身”。前不久，《2022年上海市全民健身发展报告》发布，从健身设施、健身组织、健身活动、健身指导、体质健康、市民参与6个维度进行打分，以数据形式清晰展现市民群众参与体育锻炼的情况。报告指出，截至2022年底，上海市共有在册社会体育指导员62086名。他们在组织社区体育活动、指导群众科学健身等方面发挥了重要作用，群众参与体育活动的科学性和安全性得到有效保障。

推进全民健身，还需在解决难点问题上持续发力。例如，不少地方利用城市边角地块，建造口袋体育公园。河湖沿岸、废旧厂房、高架桥下……城市边角地得以充分利用，人们出门就能锻炼，“健身去哪儿”的问题有效缓解。

这样的探索比比皆是。如今，人们的健康意识越来越强，社会运动健身氛围越来越浓厚。这既是生活水平提高的必然结果，也承载着人们对美好生活的向往和追求。因此，如何保证全民健身公共服务的供给，促进群众健身普遍化和生活化，增强群众在运动中的获得感、幸福感，是一道必须用心答好的题目。

推进全民健身是一项长期任务，需要久久为功。持续激发人民群众的健身意愿，满足多样化的体育消费需求，需要下“绣花”功夫。为群众健身提供广阔的空间，为群众实实在在地谋福利，才能让人们更健康更幸福地享受美好生活。

《 人民日报 》（ 2023年07月27日 15 版）