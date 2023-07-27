防控近视“启明行动”将开展

本报北京7月26日电 （记者白剑峰）为在全社会形成重视儿童眼健康的良好氛围，持续推进综合防控儿童青少年近视工作落实，国家卫生健康委决定在全国持续开展“启明行动”——防控儿童青少年近视健康促进活动，并发布了《防控儿童青少年近视核心知识十条》。

本次活动的主题为：重视儿童眼保健，守护孩子明眸“视”界。强调预防为主，推动关口前移，倡导和推动家庭及全社会共同行动起来，营造爱眼护眼的视觉友好环境，共同呵护好孩子的眼睛，让他们拥有一个光明的未来。

国家卫生健康委要求，开展社会宣传和健康教育。充分利用网络、广播电视、报纸杂志、海报墙报、培训讲座等多种形式，广泛开展宣传倡导，向社会公众传播开展儿童眼保健、保护儿童视力健康的重要意义，以《防控儿童青少年近视核心知识十条》为重点普及预防近视科学知识。创新健康教育方式和载体，开发制作群众喜闻乐见的健康教育科普作品，利用互联网媒体扩大传播效果，提高健康教育的针对性、精准性和实效性。指导相关医疗机构将儿童眼保健和近视防控等科学知识纳入孕妇学校、家长课堂内容。

开展儿童眼保健及视力检查咨询指导。医疗机构要以儿童家长和养育人为重点，结合眼保健和眼科临床服务，开展个性化咨询指导。要针对儿童常见眼病和近视防控等重点问题，通过面对面咨询指导，引导儿童家长树立近视防控意识，改变不良生活方式，加强户外活动，养成爱眼护眼健康行为习惯。

提高儿童眼保健专科服务能力。各地要积极推进儿童眼保健专科建设，扎实组织好妇幼健康职业技能竞赛“儿童眼保健”项目，推动各层级开展比武练兵，提升业务能力。

《 人民日报 》（ 2023年07月27日 14 版）