给户外劳动者送清凉（办实事 解民忧）

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调整工作时间、发放防暑降温物品、优化配送路线范围……连日来，对奋战在烈日炎炎下的户外劳动者，各地真心关爱、创新形式，采取多种举措保障其身体健康，为他们送上清凉。

入夏以来，多地持续高温，建筑工人、环卫工人、外卖配送员等户外劳动者冒酷暑、战高温，坚守在工作一线。各地为群众办实事、解民忧，不断优化举措、创新形式，采取灵活多样的防暑降温举措，加强对户外劳动者的保护，为他们送上清凉。

调整工作时间

科技助力巡检

“当前温度36摄氏度，风速小，符合飞行条件，申请起飞巡检！”7月24日上午，国网南阳供电公司桃溪镇供电所工作人员孙翼，对迎峰度夏保供电的线路进行无人机自主巡视。“我们这里属于深山区，林木等植被覆盖率非常高。以前，我们都是人工巡视，爬高上低不说，有些地方还到达不了。尤其是高温天气里，非常闷热，自从有了无人机这个小助手，高温天气再也不怕巡检了，盲区也消除了！”孙翼开心地说。

孙翼所在的桃溪镇，距离县城26公里，总面积140平方公里，其中山坡面积就有17万亩，大约有3.7万居民生活在这里。孙翼和同事们最重要的任务就是要时刻保障这些居民的日常用电。“为了避开夏季的高温时段，我们一般凌晨4点就要起来做好作业的各项准备，5点就要到达现场，半个小时内将故障清除，尽可能不影响群众的日常用电。”孙翼说，为了应对高温天气，公司专门给他们配备有藿香正气水和冰镇矿泉水。每次高温天气外出作业前，都会把这些防暑降温的药品和物品带上，以备不时之需。

在高温酷暑天气、用电量急剧增加的情况下，不停电是民众重要的需求，一线工人的工作量和压力也随之增大。而刘高峰就是一名从事了5年带电作业的一线电工。

“接到指令，我们马上出发！”中午12点多，刚在一个现场完成作业的刘高峰，在接到新的任务指令后，来不及休息，又立即冒着将近40摄氏度的高温赶往40公里开外的辖区七里坪乡。“我们班组有5个人，主要负责全县范围内的带电作业，工作时我们要穿绝缘服，戴绝缘手套，密不透风。在高温闷热的天气里，更容易出汗，没几分钟衣服就会湿透。所以，我们通常半个小时就要轮换一次，避免中暑等意外情况的发生。”刘高峰说。他告诉记者，为保障人员安全，他和同事们会时刻绷紧“安全弦”，相互提醒一些注意事项。同时，为保障作业人员的人身安全，他们通常会在早晨5点至上午10点之间进行常规的带电作业。

据了解，为应对高温天气，供电部门专门制订了优化高温天气工作计划，及时调整一线人员工作时间，当温度达到40摄氏度及以上时，除了因人身财产安全和公众利益需要紧急处理的特殊情况外，会停止当日的室外露天作业。“我们会根据气象部门发布的天气预报，适当调整一线人员的露天作业时间。有条件的供电所或班组，建议借助无人机等智能设备进行各种作业。同时，我们还会给一线工人配备必需的防暑降温用品，全力保障人员生命安全。”当地供电部门有关负责人介绍。

创新服务手段

送上防暑物品

5月以来，广州进入高温模式，5月30日就打破最早高温橙色预警纪录，之后一路高温。不过，环卫工人叶浩辉心里却满是温暖，觉得这个夏天不那么难过了。

叶浩辉每隔几天就会去越秀区的龟岗爱心驿站领工会派送的爱心雪糕。“大日头下吃一根，特别解渴。”

据了解，为关心关爱高温下坚守岗位的户外劳动者，广州市总工会联合爱心企业，5月16日至8月7日每天送出爱心雪糕。领取对象为快递员、外卖配送员、环卫工人、网约车司机、货车司机、建筑工人、交警等户外劳动者。

越秀区龟岗爱心驿站负责人胡顺介绍，送雪糕活动非常受欢迎，200支雪糕一会儿就送完了。领的人中，环卫工人和外卖小哥是最多的。“夏天户外劳动者真的很辛苦，特别是环卫工人和外卖配送员，为了防晒要穿得严实，衣服都是湿透的。每次来领雪糕他们都特别高兴，希望每年都有这样的活动。”

叶浩辉表示，6月到10月，自己每个月都能领到防暑降温费。广州市总工会相关负责人表示，为惠及更多户外劳动者，广州市总工会计划再推出新一批送雪糕活动，时间为8月8日至8月31日，每天接着送出爱心雪糕。

除此之外，不少企业工会也为户外劳动者送去清凉，有的会向驾驶员送上清凉饮品，并叮嘱他们在炎炎夏日要注意休息，劳逸结合；有的组织志愿者送清凉上门，到户外劳动者工作的地方，送上凉茶、绿豆汤、小扇子等防暑降温物品。

高温酷暑之下，一支雪糕，一瓶凉茶，一碗绿豆汤，一盒藿香正气水……给户外劳动者送去了丝丝清凉，甜入心间。广州还创新服务手段，给户外劳动者提供喝水、吃饭、休息的地方，再热的天，户外劳动者也有应对的方法。

优化配送范围

减少曝露时间

夏日重庆，烈日炎炎。晌午过后，外卖配送员朱国川停好车，又来到重庆市渝北区百果路社区的新业态劳动者驿站休息，给手机充电，让身体放松。

“下午配送少、天气热，来这儿休息一下。”朱国川笑道，以前，他家在数公里之外，往返不方便，只得坐在马路边，热浪袭人。现在，他成了驿站常客，休息、充电、喝水，各种需求都能满足。

为关爱户外劳动者，渝北区总工会积极建设新业态劳动者驿站、劳动者港湾等休息场所，打造202个户外劳动者服务站点，形成两公里一个休息补给站的“帮扶圈”。

“服务站点不仅能帮大家减少疲劳，还为大家增长知识。”渝北区总工会党组书记、常务副主席黄梅介绍，驿站每个月都举办普惠活动，如健康知识讲座、心理健康咨询等，贴近劳动者生活，帮助他们提高生活质量。

同时，渝北区总工会还启动外卖骑手高温作业专项保护行动，与平台企业协商，督促其合理优化配送范围、降低配送难度、放宽配送时间，达成5公里内常规“配送圈”。

老赵是永辉生活平台配送员，以前常常跨区域送货，白天没时间休息。“今年夏天不一样了，平台规则改了，每个订单安排都是3公里内，我只负责这个区域，系统还智能归类一个方向，送起来更方便。”老赵说。

渝北区永辉生活相关负责人表示，收到工会合理化建议后，平台立即响应，优化配送路线，让配送员多单短送，减少烈日下曝露时间，还将配送时间延长至1小时，让配送员送货更加从容。

“这个地方好，我们走到哪里都可以歇歇脚、吹吹凉风，还有工作人员帮助我们。”老赵大口喝着水，又指了指空调，笑着说，“我在服务别人，别人也在帮助我，感觉很开心。”

《 人民日报 》（ 2023年07月27日 14 版）