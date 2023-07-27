消费对经济拉动作用逐步增强（年中经济观察）

习近平总书记强调：“我国新型工业化、信息化、城镇化、农业现代化深入推进，消费日益成为拉动经济增长的基础性力量。要增强消费能力，改善消费条件，创新消费场景，使消费潜力充分释放出来。”“建立和完善扩大居民消费的长效机制，使居民有稳定收入能消费、没有后顾之忧敢消费、消费环境优获得感强愿消费。”

中共中央政治局7月24日召开会议，分析研究当前经济形势，部署下半年经济工作。会议强调，要积极扩大国内需求，发挥消费拉动经济增长的基础性作用，通过增加居民收入扩大消费，通过终端需求带动有效供给，把实施扩大内需战略同深化供给侧结构性改革有机结合起来。要提振汽车、电子产品、家居等大宗消费，推动体育休闲、文化旅游等服务消费。

今年以来，各地各部门坚持把恢复和扩大消费摆在优先位置，接连推出一系列促消费政策措施，组织开展了绿色消费季、国际消费季、双品网购节等丰富多彩的促消费活动，形成了更多消费新场景新模式新供给，推动消费市场持续回升向好。

上半年，我国社会消费品零售总额227588亿元，同比增长8.2%，最终消费支出对经济增长的贡献率达到77.2%，对经济增长的拉动作用逐步增强。

消费保持恢复向好势头

早晨6点多，山东青岛五四广场柏特·优悦酒店负责人张红巾忙碌起来。地处旅游热门区域的这家酒店，从6月旅游旺季以来每天的客房都被预订一空。“旺季来了，预订热度持续走高。”

从摩肩接踵的旅游景点到排起长队的餐饮门店，从刷新纪录的电影票房到销售火爆的火车票，人气旺盛的消费场景，见证了我国消费市场的巨大潜力，也彰显了我国经济的韧性与活力。上半年，我国消费明显回升、整体恢复向好，不仅有量的扩大，还有质的升级、结构的优化，表现可圈可点。

文旅复苏势头强劲。部分业态恢复至2019年同期水平甚至更高。端午假期，经文化和旅游部数据中心综合测算，国内旅游出游1.06亿人次，同比增长32.3%，按可比口径达2019年同期的112.8%；实现国内旅游收入373.1亿元，同比增长44.5%。

升级类商品市场活跃。开展各类促消费活动、落实二手车市场措施、支持新能源汽车下乡、加快充电基础设施建设……一系列政策组合拳推动汽车消费较快增长，5月份，限额以上单位汽车零售额同比增长24.2%。此外，限额以上单位通信器材、金银珠宝、体育娱乐用品零售额同比分别增长27.4%、24.4%、14.3%。

餐饮等服务消费持续回升。上半年，商务部积极组织开展“中华美食荟”系列餐饮促消费活动，推广餐饮品牌，提振餐饮消费，推动餐饮高质量发展。“五一”假期，商务部重点监测餐饮企业销售额同比增长57.9%。上半年，全国餐饮收入同比增长21.4%，增速比社会消费品零售总额高13.2个百分点。

城乡消费同步恢复。上半年，相关部门和地方加快推进国际消费中心城市建设、城市步行街改造和业态升级，加快建设智慧商圈和一刻钟便民生活圈，完善县域商业体系，持续释放城乡消费潜力。城镇和乡村消费品零售额上半年同比分别增长8.1%和8.4%。

线上线下消费较快增长。网络零售保持快速增长，1至5月，全国实物商品网上零售额4.81万亿元，同比增长11.8%，占社会消费品零售总额的比重达25.6%。线下场景加快恢复，实体零售持续回升，5月份商务部重点监测百货店、专业店、超市销售额同比分别增长14.5%、13.3%和5.8%。

“恢复和扩大消费的最大底气，来自经济基本盘。”中国贸促会研究院市场研究部副主任张继行认为，今年以来，我国经济呈现回升向好态势，就业形势总体改善，有利于居民增收，提高消费能力。同时，一系列恢复和扩大消费政策措施出台实施，市场需求得以逐步恢复，推动消费保持较快增长。

新场景新业态形成新增长点

“快看，大鱼从屏幕里跑出来了！”在湖南常德市柳叶湖旅游度假区，前来观看3D光影的小游客薛岚说。画面中，波光粼粼的柳叶湖上白鹤飞舞，“柳叶鲫”仿佛从屏幕中破水而出，一场以当地历史传说为底蕴的沉浸式视觉体验，让游客在休闲旅游中感受到更多文化味。

我国居民消费呈现多样化、多层次、多方面的特点。更加充分地释放消费市场的潜力，需要增加高质量产品和服务供给，推动供需在更高水平上实现良性循环。上半年，各地各部门不断提升国内供给质量水平，以美食文化旅游为代表的消费新场景不断涌现，直播带货、即时零售、首店经济等新商业模式热度攀升，为消费市场增添新活力。

新场景刷新消费体验——

在四川成都市春熙路上穿梭的“火锅巴士”，吸引了一批批消费者前来品味美食、享受文化大餐。走进车内，车顶氛围灯、车头点歌台、车尾液晶电视等设备一应俱全。复古装潢的车厢摆设着8张餐桌，半人高的玻璃窗外，熙熙攘攘的成都街景，随着车辆启动而缓缓流动起来。红油火锅、特色酥肉、红糖糍粑……餐饮巴士提供的菜品会根据时令季节而变化。

新业态激发消费潜力——

华灯初上，乘船夜游成为游客在山东枣庄市台儿庄古城的文旅体验新选择。伴着一曲鲁南小调，挂着红灯笼的摇橹船，摇曳在碧波荡漾的水街水巷。与古城景区一墙之隔的渔灯巷也热闹起来，总建筑面积12万平方米的特色街区集聚了美食小吃、非遗文化等业态。“白天参观，晚上休闲，旅途更加丰富了。”看完一场夜间演出的北京游客刘霞说。“五一”假期，台儿庄古城共接待游客30.67万人次，其中过夜游客量约占总游客量的80%。

新模式增添消费活力——

“手机下单，不到半个小时就能送上门，真的很方便！”北京市海淀区上地街道居民李伟平时工作忙，很少有时间逛街购物，“线上交易平台下单，线下实体零售商线上接单，然后执行配送”的即时零售，成了他购物的主要方式。不管是想吃零食，还是做菜时缺什么食材，拿起手机打开APP下单后，很快就有外卖骑手把商品送上门。

“新业态新模式正成为消费市场重要的新增长点。”商务部研究院电子商务研究所副研究员洪勇认为，我国消费韧性强、潜力大、活力足的特点没有改变，消费发展长期向好的基本面没有改变，消费提质升级的大趋势没有改变。上半年，市场不断加大优质产品和服务供给，让消费者更愿意为新产品和新服务埋单，在创造新需求的同时激发出更大消费潜力。

完善政策措施激发更大消费动能

7月12日，“2023全国暑期消费季暨不夜重庆生活节”启动仪式在重庆解放碑十字金街举行。北京“夜京城”、江苏“苏新消费·夏夜生活”、浙江“暑期来消费”、青岛国际啤酒节……暑期消费季期间，各地将组织举办丰富多彩的消费促进活动，更好满足居民消夏避暑、房车露营、休闲旅游、夜间消费、欢度暑假等多元消费需求。

恢复和扩大消费，政策起到四两拨千斤的作用。

上半年，各地各部门围绕促进汽车、家居、品牌消费和餐饮业高质量发展等，推动出台支持恢复和扩大消费的系列政策措施，举办迎春消费季、全国消费促进月、绿色消费季、国际消费季等系列活动，点燃了人们的消费热情。

在江苏无锡山姆会员店，市民李晓结账时使用了一张无锡购物券活动的“满400元减100元”百货零售券。“不到一周时间，就有3000多位顾客到店用券。”无锡山姆会员店市场部负责人说。今年以来，江苏累计开展1400余场消费促进活动，发放1.2亿元惠民消费券及3500万元数字人民币红包，促进消费市场持续恢复。

推动经济持续回升向好，需要更加充分发挥消费的基础作用。

“当前，要继续把恢复和扩大消费摆在优先位置，充分发挥消费对实现全年发展目标的促进作用。”洪勇说，消费是畅通国内大循环的关键环节和重要引擎，对经济具有持久拉动力，事关保障和改善民生。

张继行说，总体来看，我国消费基本面长期向好。我国有14亿多人口，人均GDP超过1.2万美元，消费增长空间广阔。促消费政策持续发力，将进一步提升消费意愿。此外，新业态新模式不断涌现，为消费增长带来新动力。但也要看到，目前消费增长仍面临一些制约因素，居民消费能力和消费意愿仍然有提升空间。下阶段，要继续着力提高居民消费能力，不断完善消费条件，充分发挥促消费政策效应，促进消费市场稳定恢复。

商务部相关负责人表示，将继续完善消费政策，加强部门协同。按照“消费提振年”的部署安排，办好暑期消费季等促消费活动。推进建设智慧商圈，联动商、旅、文、体，打造更多沉浸式、互动式、体验式消费场景，进一步激发市场活力，为推动经济持续回升向好注入更加强大的动能。

《 人民日报 》（ 2023年07月27日 01 版）