北京安贞医院通州院区明年投用

通州宋庄镇小堡村西侧，本市最大的在建医院——北京安贞医院通州院区，工程收尾工作正在紧张进行中。北京青年报记者了解到，这座建筑面积达到34万平方米的新建医院将在今年年底实现工程整体完工，预计明年上半年投入使用。建成投用后，这里将成为国内一流、国际知名的高水平创新型医院，成为国家心血管疾病临床医学研究中心、国际心血管疾病培训与交流中心等示范基地，大大提升城市副中心的医疗水平。

北青报记者在现场看到，医院室内精装修已经进入收尾阶段，教学楼、门诊楼也已达到了完工条件。“目前现场有2500余名工人紧张施工，进行最后的冲刺。”项目经理马迅介绍，项目一个月前已经正式接入了外电源，现在室内正进行各项机电系统调试以及装修末端施工，室外的绿化部分也在紧锣密鼓的施工中。工程室外市政管线及道路已完成80%。医院计划今年9月30日左右实现工程基本完工，进入专项验收阶段，到今年年底实现整体完工。

北京安贞医院通州院区建设项目是本市重大民生工程，建筑面积34万平方米，占地20万平方米，地下2层，地上10层。包含门诊、医技、住院、科研、教学等功能。总床位数为1300张，日门诊量可达6500人次。“将来患者看病可以实现以60米为半径，行走不超过2分钟完成挂号、就医、检验、取药、缴费等就诊全流程，减少患者步行时间。”马迅介绍，安贞医院通州院区建成后将作为未来医院主院区，遵循“以人为本”的设计、减少患者距离、优化功能流程、门诊患者流线、门诊检查流线、出入院流线、住院检查流线互不重合、彼此分离，充分保护患者隐私。

该院位于城市副中心行政办公区北侧约5公里，距运河商务区约3公里，距北三县也仅有6.5公里。北青报记者从北京市发改委了解到，项目建成投用后将立足副中心，辐射京津冀，增加副中心医疗资源总量，优化医疗卫生资源布局，提升医疗服务质量和能力，带动区域医疗发展，为城市副中心及周边地区人群提供心血管相关疑难杂症、急危重症救治以及基本医疗服务等功能服务。

文/记者 武文娟 摄影/记者 李娜